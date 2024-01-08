Захарян о «Динамо»: «Они хорошо идут на Кубок и в чемпионате. Желаю удачи»

Арсен Захарян пожелал удачи своему бывшему клубу «Динамо».

Полузащитник « » высказался о выступлениях московской команды.

– Ребятам из команды «Динамо» хотелось бы передать привет. Всем привет, слежу и буду ждать их матчи.

– На что может претендовать « »?

– Они хорошо идут на и в чемпионате, поэтому желаю им удачи, – сказал .

Московский клуб занимает 3-е место в таблице Мир Премьер-лиги, набрав 32 очка по итогам 18 туров и отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов. В 1-м матче 1/4 финала пути в Фонбет Кубке России «Динамо» добилось победы над «Зенитом» (1:0).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам