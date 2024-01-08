Захарян о «Динамо»: «Они хорошо идут на Кубок и в чемпионате. Желаю удачи»
Арсен Захарян пожелал удачи своему бывшему клубу «Динамо».
Полузащитник «Реал Сосьедад» высказался о выступлениях московской команды.
– Ребятам из команды «Динамо» хотелось бы передать привет. Всем привет, слежу и буду ждать их матчи.
– На что может претендовать «Динамо»?
– Они хорошо идут на Кубок и в чемпионате, поэтому желаю им удачи, – сказал Захарян.
Московский клуб занимает 3-е место в таблице Мир Премьер-лиги, набрав 32 очка по итогам 18 туров и отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов. В 1-м матче 1/4 финала пути РПЛ в Фонбет Кубке России «Динамо» добилось победы над «Зенитом» (1:0).
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам