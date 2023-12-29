Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Сосьедада» после проблем с мышцами бедра

Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе «Реал Сосьедад».

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», – сообщили в пресс-службе клуба.

Неделю назад Захарян пропустил матч с «Кадисом» из-за перегрузки мышцы задней поверхности бедра.

Захарян в этом сезоне поучаствовал в 11 матчах в Ла Лиге и отметился голевой передачей.

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