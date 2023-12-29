Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Сосьедада» после проблем с мышцами бедра

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе «Реал Сосьедад».

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», – сообщили в пресс-службе клуба.

Неделю назад Захарян пропустил матч с «Кадисом» из-за перегрузки мышцы задней поверхности бедра.

Захарян в этом сезоне поучаствовал в 11 матчах в Ла Лиге и отметился голевой передачей.

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4 комментария
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Здоровье Захе
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Здоровья и удачи Захе в новом году!!!
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Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Сосьедада» Захаряна
+2
-2
0
Ответ Cruel Snake
Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Сосьедада» Захаряна
Опередил 😂
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