Головин о РПЛ и топ-лигах: «В России поле не грызут: «Я устал, не побегу». В Европе интенсивность другая, на все надо реагировать, думать быстрее, больше двигаться»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Нобель Арустамян Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Александр Головин рассказал, как отличается нагрузка в европейских лигах и в РПЛ.

– Ты себя ощущаешь другим физически?

– Да, 100%.

– И ты, и Миранчук, и Захарян, уезжая в другой чемпионат, говорили, что там все по-другому, что тяжело физически. Почему такая реакция? В клубах РПЛ нет таких тренажеров, или у нас не нужно быть подготовленным физически? Почему такая разница?

– Тут суть не в тренажерах. И не в зале.

– А в чем?

– В том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, не в обиду игрокам, сам по себе уровень… Возьмем конкретный пример: когда я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть, у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть, времени очень много.

Но здесь такого нет. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь, и это не просто так. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале.

– То есть, условно, проблема не в том, что в клубах РПЛ мало тренировок в спортивном зале?

– Может быть, где-то и побольше должно быть в спортивном зале, но не в этом суть. Тренировки на поле в России не такие интенсивные, нежели здесь.

Есть же статистика, сколько ты пробегаешь за тренировку – сколько пробегаем там, и сколько здесь. В Европе средняя статистика гораздо выше.

– То есть, главное – это интенсивность, когда у тебя большое сопротивление в каждом моменте на тренировке и в игре, и то, что это дает основание быть лучше подготовленным физически?

– Да. И каждый бьется за свою позицию. Ты сам на этом фоне растешь, потому что ты хочешь играть. Все бьются, все на максимум работают.

– А у нас не бьются?

– Бьются, но я думаю, что не на максимум.

– Берегут себя?

– Не то что берегут себя, но есть такое: «Я устал – я не побегу». Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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41 комментарий
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Все верно, поэтому Аршавин и говорит, что смысла уезжать нет, там же бегать надо.
+83
-1
+82
Базу выдал.
Непонятно только как с таким подходом у них по словам спортивного врача показатели чуть ли не для реанимации. Очень сильно сомневаюсь.
+53
-1
+52
Ответ frol92
Базу выдал. Непонятно только как с таким подходом у них по словам спортивного врача показатели чуть ли не для реанимации. Очень сильно сомневаюсь.
Они просто во время игры думают, что если будут много бегать их купят в топ-чемпионат и начинают сильно стрессовать, из-за этого показатели ухудшаются
+32
0
+32
Ответ frol92
Базу выдал. Непонятно только как с таким подходом у них по словам спортивного врача показатели чуть ли не для реанимации. Очень сильно сомневаюсь.
потому что врач тоже российский
+32
-2
+30
Выдал базу,но очень старался никого из местного сухостоя не обидеть
+19
-1
+18
Снизьте зп в РПЛ в 3-4 раза на уровень условной лиги Нидерландов хотя бы, и тогда у футболистов хоть будет стимул стараться, чтобы их заметили и купили в лигу, где платят больше. А так платят на уровне топов Серии А, дак конечно не будет стимула ничего делать. Всё логично, никто б не старался, и я бы в том числе
+17
0
+17
Ответ Денис Забелин
Все верно, поэтому Аршавин и говорит, что смысла уезжать нет, там же бегать надо.
А какой идиот поменяет место работы так, чтобы надо было больше работать и меньше зарабатывать?
+20
-4
+16
Ответ Оригинальный Ник
А какой идиот поменяет место работы так, чтобы надо было больше работать и меньше зарабатывать?
1. Человек с амбициями и/или
2. Человек, который хочет зарабатывать больше, ибо потолок по зп/рекламным контрактам там сильно выше. Условный Захарян, если покажет себя хорошо в Испании и доберется все-таки куда-нибудь в Челси, будет получать сильно больше, чем в Динамо
+8
0
+8
Ответ Оригинальный Ник
А какой идиот поменяет место работы так, чтобы надо было больше работать и меньше зарабатывать?
тот, которому интересно пожить в другом месте, попробовать свои силы в более статусной лиге
+6
0
+6
да это давно известно. достаточно включить футбол - темп нашего чемпа в глаза бросается сразу
+6
-1
+5
Не, нашим сильно бегать не надо. Вдруг война? А они уставшие.
+8
-3
+5
Ну уже вот - из первых уст - лишнее подтверждение что и в зале не особо работают у нас, и - самое главное - на поле не бегают. Зато будут нам рассказывать "как это нелегко!" и что "да они после тренировки - в реанимацию увози хоть!"
+4
0
+4
Ответ 3a_3eHuT
Комментарий скрыт
И кто в сборной лучше Головина?
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Всё логично. Выше интенсивность, надо быстрее решения принимать. А этому так просто не научишься, если не сталкиваешься
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+3
Ответ Alex Rhea
Наши игроки сильно отстают на начальных этапах подготовки - в детских и юношеских школах. Посмотрите на 16-17-летних немцев, англичан и т.д. - все они уже почти созревшие мужики, которые провели тысячи часов в качалках и на дорожках к моменту входа в большой футбол (ну и питание лучше в детстве, думаю). Наши же футболисты уже во взрослом возрасте начинают этому внимание уделять, когда уже поздно и не наверстаешь, а большинству и не нужно, ибо готовые кругленькие контракты в РПЛ/ФНЛ
Смысл не в качалках и дорожках, смысл в голове. Головин об этом и говорит: не бегут не потому что не могут, а потому что другой добежит, а мне зачем напрягаться, мне всё равно денюжка на карту придёт.
+3
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об этом же Гус Хиддинк еще в 2007 говорил)
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Смешно что Головин прямым текстом обвиняет игроков, которые как раз любят всех учить типа «да вы вообще знаете что такое с детства тренироваться?!»:)))
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Хорошо лимитные бездари устроились. Играть отвратительно, недорабатывать и получать в 4-5 раз больше зп, чем европейский рынок.

Спасибо лимиту за слабейшее поколение.
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Ответ Always_sam
да это давно известно. достаточно включить футбол - темп нашего чемпа в глаза бросается сразу
Как будто с мужского на женский переключил.
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Их и так отлично кормят, зачем упираться, если игр в 1,5 раза меньше чем гниющей Европе, а платят в два раза больше.
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Слова не мальчика, но мужа!
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А нам бегать и не надо. Мы здесь и пешком играя звёздами станем.
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Ответ Лимит Лимитович
Снизьте зп в РПЛ в 3-4 раза на уровень условной лиги Нидерландов хотя бы, и тогда у футболистов хоть будет стимул стараться, чтобы их заметили и купили в лигу, где платят больше. А так платят на уровне топов Серии А, дак конечно не будет стимула ничего делать. Всё логично, никто б не старался, и я бы в том числе
А как их ещё удержать в самой лучшей лиге? Даже депутаты озаботились сохранением отечественной древесины на российских полях.
+1
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Миранчук не даст соврать
+1
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Все просто объясняется. В Европе в футболе (и на поле соответственно) работает конкуренция. Клубы находятся не на гособеспечении, а вынуждены зарабатывать деньги всеми доступными способами, в том числе обеспечивая достойное зрелище для болельщиков. Поэтому неудачи возможны даже в богатых клубах, но система работает на их минимизацию и устранение.
+5
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+1
Ответ Alex Rhea
Наши игроки сильно отстают на начальных этапах подготовки - в детских и юношеских школах. Посмотрите на 16-17-летних немцев, англичан и т.д. - все они уже почти созревшие мужики, которые провели тысячи часов в качалках и на дорожках к моменту входа в большой футбол (ну и питание лучше в детстве, думаю). Наши же футболисты уже во взрослом возрасте начинают этому внимание уделять, когда уже поздно и не наверстаешь, а большинству и не нужно, ибо готовые кругленькие контракты в РПЛ/ФНЛ
В европейские школы едут со всего мира, по этому там и конкуренция выше. И по итогу чисто этнических французов, немцев не так уж и много.
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Тут все понятно давно. За бугром трудится надо за эти деньги. А тут можно не фига не делать. Главное патриотизма побольше. И мы победим всех!
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И от такого темпа в РПЛ еще и анализы околореанимационные :))
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Ответ Игорь М.
тот, которому интересно пожить в другом месте, попробовать свои силы в более статусной лиге
так проще заработать и условно в 31 уйти на пенсию без травм в пешеходном чемпионате со счётом в банке с семью нулями, чем упираться на чужбине. А дальше лучшие годы впереди денег море. Молодцы наши футболисты не надо им уезжать, менять условия надо!
0
0
0
Наши игроки сильно отстают на начальных этапах подготовки - в детских и юношеских школах. Посмотрите на 16-17-летних немцев, англичан и т.д. - все они уже почти созревшие мужики, которые провели тысячи часов в качалках и на дорожках к моменту входа в большой футбол (ну и питание лучше в детстве, думаю). Наши же футболисты уже во взрослом возрасте начинают этому внимание уделять, когда уже поздно и не наверстаешь, а большинству и не нужно, ибо готовые кругленькие контракты в РПЛ/ФНЛ
+4
-4
0
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