Захарян не сыграет с «Кадисом» из-за травмы. У хавбека «Сосьедада» перегрузка мышцы задней поверхности бедра

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Кадис Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не сыграет с «Кадисом» в Ла Лиге из-за травмы.

По данным Mundo Deportivo, у российского хавбека «Реал Сосьедад» перегрузка мышцы задней поверхности бедра.

Отмечается, что Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.

В этом сезоне Ла Лиги Захарян провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Игра с «Кадисом» состоится сегодня.

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12 комментариев
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Ответ Ru Gold
здоровье Захаряну. Надеюсь в ближайшее время не будут писать, Сосьедад Захаряна.
Сосьедад травмированного Захаряна
+15
-3
+12
Стандартная хрень, если твой клуб играет в ЛЧ, а ты только пришёл из РПЛ, долго сидел на банке и начал много играть.
+6
-2
+4
Ответ ta-tosha
Серьезно? Каким толком, для кого с толком? Для Сосьедада? Смеяться можно?
последние 4 матча в старте выходил, это плохо, что ли?
+5
-1
+4
здоровье Захаряну. Надеюсь в ближайшее время не будут писать, Сосьедад Захаряна.
+10
-7
+3
блин, жаль, только играть толком начал
+4
-2
+2
После такого паса голевого можно и на покой
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимир
Стандартная хрень, если твой клуб играет в ЛЧ, а ты только пришёл из РПЛ, долго сидел на банке и начал много играть.
Если через год Захарян окажется в аренде, то это тоже будет стандартная хрень.
+1
0
+1
да что ж такое, ведь только получил стабильное игровое время и место в старте. надеюсь, ничего серьезного(
+1
-1
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