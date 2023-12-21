Захарян не сыграет с «Кадисом» из-за травмы. У хавбека «Сосьедада» перегрузка мышцы задней поверхности бедра
Арсен Захарян не сыграет с «Кадисом» в Ла Лиге из-за травмы.
По данным Mundo Deportivo, у российского хавбека «Реал Сосьедад» перегрузка мышцы задней поверхности бедра.
Отмечается, что Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.
В этом сезоне Ла Лиги Захарян провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Игра с «Кадисом» состоится сегодня.
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