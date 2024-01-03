Захарян сыграл 8 минут против «Алавеса» – вышел на 92-й. Он пропустил предыдущий матч из-за проблем с мышцами

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян сыграл восемь минут в матче Ла Лиги с «Алавесом» (1:1).

Хавбек «Сосьедада» вышел на поле на 92-й минуте при счете 0:1, заменив Такефусу Кубо.

Захарян пропустил предыдущую игру с «Кадисом» (0:0) из-за проблем с мышцами. 

Всего в этом сезоне он поучаствовал в 12 матчах Ла Лиги и отметился голевой передачей.

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3 комментария
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одну минуту - "и глазом не моргнул,
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Его бы ещё на 95 выпустили, секунд на 30 🤦🏼
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