Захарян сыграл 8 минут против «Алавеса» – вышел на 92-й. Он пропустил предыдущий матч из-за проблем с мышцами

Арсен Захарян сыграл восемь минут в матче Ла Лиги с «Алавесом» (1:1).

Хавбек « » вышел на поле на 92-й минуте при счете 0:1, заменив Такефусу Кубо.

пропустил предыдущую игру с «Кадисом» (0:0) из-за проблем с мышцами.

Всего в этом сезоне он поучаствовал в 12 матчах и отметился голевой передачей.

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