Мостовой о 1-м ассисте Захаряна: «Голевые никто не считал, когда мы играли – у меня их там столько было. Но он молодец»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Александр Мостовой Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой прокомментировал голевой пас Арсена Захаряна в Ла Лиге.

Арсен вышел в стартовом составе на матч 16-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» (0:3) и на 41-й минуте сделал голевую передачу – это первое результативное действие 20-летнего россиянина за баскский клуб в 15-м матче.

«Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет.

Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было.

Это просто результативное действие, для него это хорошо», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Мостовой.

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34 комментария
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Чего уж там, еще раньше, во времена Пеле, и голы не считали! До сих пор досчитывают!
+58
-4
+54
22 голевые за 280 матчей💪
+58
-5
+53
Ответ Krylya
Комментарий удален пользователем
предполагаю тогда, когда люди научатся правильно писать "тся/ться", то есть никогда
+23
-2
+21
Александр "Давидыч" Мостовой
+16
-3
+13
чужие голы тоже никто не считал, считались только голы Мостового
+14
-1
+13
Ответ Только Крылья
интересно, почему так мало? раньше немного по другому считали? просто для его уровня (высокого уровня, как игрока) реально очень мало
Да никакие не 22 у него. Я бегло прогуглил: во всех олл-тайм топах по ассистам (включая топ-30/ топ-50), сплошь игроки, выступавшие в 21 веке. Очевидно, Мост прав, подсчет голевых раньше толком не велся.
+5
-1
+4
22 голевые за 8 сезонов в испании.
+7
-3
+4
Ответ metodgaussa
22 голевые за 280 матчей💪
у него их было гораздо больше
+6
-3
+3
И тут прилепил себя. А вы говорите у Месси с Роном ЭГО большое. )
+5
-2
+3
Ответ metodgaussa
22 голевые за 280 матчей💪
fbref дает 33 в Ла Лиге только за последние 5 сезонов в Сельте, не считая 3 предыдущих.
+2
0
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Ну он прав. Их не считали тогда. Поэтому на многих ресурсах по 90м или просто пробел или отсебятина, зато голы есть.
+2
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+2
Царь как обычно - я я я я.
+1
0
+1
Ответ TravenS
предполагаю тогда, когда люди научатся правильно писать "тся/ться", то есть никогда
Или тогда, когда люди научатся писать предложение с заглавной буквы и ставить точку в конце.
+2
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Ответ Только Крылья
интересно, почему так мало? раньше немного по другому считали? просто для его уровня (высокого уровня, как игрока) реально очень мало
https://www.youtube.com/watch?v=Mf6JNY_ZDv0&ab_channel=TonyDeSimone

Здесь все голы Сельты за сезон 2001/02 в Ла Лиге, тут у него 11 голевых передач. Это только 1 сезон, без учета Кубка, еврокубков. Короче, неверная информация на трансфермаркете, или где вы там взяли стату.
+1
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как же я люблю себя!
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Ответ GerbertS
22 голевые за 8 сезонов в испании.
интересно, почему так мало? раньше немного по другому считали? просто для его уровня (высокого уровня, как игрока) реально очень мало
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Ответ Виталий Ан
И тут прилепил себя. А вы говорите у Месси с Роном ЭГО большое. )
Он царь, а они кто?
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Ответ Spaten
Мост прав, в футболе голевая это нонсенс. Придумали для статистики
А статистику для чего придумали?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Calcio24
Чего уж там, еще раньше, во времена Пеле, и голы не считали! До сих пор досчитывают!
во времена пеле и офсайда не считывали😂
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Ответ Владимир Стрельцов
Или тогда, когда люди научатся писать предложение с заглавной буквы и ставить точку в конце.
Или вообще не оставлять здесь комментарии.
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Ответ andr d
Просвещайся https://orfo.ruslang.ru/search/word
держи, неуч, я загуглил за тебя
В возвратных глаголах в форме 3-го лица пишется сочетание -ТСЯ (без мягкого знака). Такие глаголы отвечают на вопросы что делает? что сделают? (Обратите внимание, что в вопросах тоже нет мягкого знака.).
В инфинитиве пишется сочетание -ТЬСЯ (с мягким знаком). Такие глаголы отвечают на вопросы что делать? что сделать? (А вот в данных вопросах, как и в самих глаголах, пишется мягкий знак.)
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Ответ TravenS
ну и? и что тут?)
Строку поиск видишь?
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Ответ andr d
Просвещайся https://orfo.ruslang.ru/search/word
ну и? и что тут?)
0
0
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Ответ TravenS
Он успокоитЬмя — это верно? у меня плохие новости для вас)
Просвещайся https://orfo.ruslang.ru/search/word
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Ответ andr d
Только есть один нюанс, написал то он верно.
Он успокоитЬмя — это верно? у меня плохие новости для вас)
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Ответ Владимир Стрельцов
Или тогда, когда люди научатся писать предложение с заглавной буквы и ставить точку в конце.
и ещё, мсье лицемер, сам-то ставишь точку в конце предложений?) я вот глянул и убедился, что в своём глазу бревна не видим))
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Ответ Владимир Стрельцов
Или тогда, когда люди научатся писать предложение с заглавной буквы и ставить точку в конце.
а вот это делать не надо, это косяк сайта, везде пишется предложение с заглавной буквы, кроме этого ресурса. к черту исправлять их косяки!
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Ответ TravenS
предполагаю тогда, когда люди научатся правильно писать "тся/ться", то есть никогда
Только есть один нюанс, написал то он верно.
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Мост прав, в футболе голевая это нонсенс. Придумали для статистики
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