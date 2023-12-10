Александр Мостовой прокомментировал голевой пас Арсена Захаряна в Ла Лиге.

вышел в стартовом составе на матч 16-го тура «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» (0:3) и на 41-й минуте сделал голевую передачу – это первое результативное действие 20-летнего россиянина за баскский клуб в 15-м матче.

«Недавно « » играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет.

Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было.

Это просто результативное действие, для него это хорошо», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Мостовой.

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