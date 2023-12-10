Мостовой о 1-м ассисте Захаряна: «Голевые никто не считал, когда мы играли – у меня их там столько было. Но он молодец»
Александр Мостовой прокомментировал голевой пас Арсена Захаряна в Ла Лиге.
Арсен вышел в стартовом составе на матч 16-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» (0:3) и на 41-й минуте сделал голевую передачу – это первое результативное действие 20-летнего россиянина за баскский клуб в 15-м матче.
«Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет.
Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было.
Это просто результативное действие, для него это хорошо», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Мостовой.
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Здесь все голы Сельты за сезон 2001/02 в Ла Лиге, тут у него 11 голевых передач. Это только 1 сезон, без учета Кубка, еврокубков. Короче, неверная информация на трансфермаркете, или где вы там взяли стату.
В возвратных глаголах в форме 3-го лица пишется сочетание -ТСЯ (без мягкого знака). Такие глаголы отвечают на вопросы что делает? что сделают? (Обратите внимание, что в вопросах тоже нет мягкого знака.).
В инфинитиве пишется сочетание -ТЬСЯ (с мягким знаком). Такие глаголы отвечают на вопросы что делать? что сделать? (А вот в данных вопросах, как и в самих глаголах, пишется мягкий знак.)