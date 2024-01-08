Киоун о победном голе «Ливерпуля» в ворота «Арсенала»: «Магальяэс просто рухнул, Рэмсдейл запаздывает с выходом, Кивер должен был сыграть гораздо лучше»

Мартин Киоун отметил неэффективную игру вратаря и защитников «Арсенала».

Лондонский клуб потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче Кубка Англии. Счет был открыт, когда фулбек гостей Трент Александер-Арнолд исполнил подачу со штрафного. Защитник «пушкарей» головой перенаправил мяч в ворота своей команды.

«Мне интересно, смог бы отбить мяч иначе или нет. Он просто рухнул, как показалось.

Вратарь не в состоянии добраться до мяча, запаздывает с выходом.

Кивер, на мой взгляд, должен был действовать гораздо лучше.

Конечно, он сделал так не нарочно. Но всегда можно что-то сделать, чтобы сыграть лучше», – сказал бывший защитник « » в эфире BBC One, комментируя гол, ставший победным для «Ливерпуля».

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