Киоун о победном голе «Ливерпуля» в ворота «Арсенала»: «Магальяэс просто рухнул, Рэмсдейл запаздывает с выходом, Кивер должен был сыграть гораздо лучше»

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Мартин Киоун Аарон Рэмсдейл Габриэл Магальяэс Якуб Кивер Футбол

Мартин Киоун отметил неэффективную игру вратаря и защитников «Арсенала».

Лондонский клуб потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче Кубка Англии. Счет был открыт, когда фулбек гостей Трент Александер-Арнолд исполнил подачу со штрафного. Защитник «пушкарей» Якуб Кивер головой перенаправил мяч в ворота своей команды.

«Мне интересно, смог бы Магальяэс отбить мяч иначе или нет. Он просто рухнул, как показалось.

Вратарь не в состоянии добраться до мяча, Рэмсдейл запаздывает с выходом.

Кивер, на мой взгляд, должен был действовать гораздо лучше.

Конечно, он сделал так не нарочно. Но всегда можно что-то сделать, чтобы сыграть лучше», – сказал бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун в эфире BBC One, комментируя гол, ставший победным для «Ливерпуля».

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1 комментарий
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Даа жаль что после красота от Нуньеса не залетела в ворота Алиссона
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