Артета о покупке форварда: «Это не выглядит реалистичным. Прошу болельщиков поддерживать «Арсенал», команда невероятно хороша»

Главный тренер «Арсенала» назвал приобретение нападающего нереалистичной задачей.

не рассчитывает на появление нового форварда в команде в январе.

«В настоящий момент это не выглядит реалистичным. Моя работа и то, что мы должны делать, – улучшать наших игроков и пытаться достичь чего-то с теми футболистами, которые у нас есть, и добиваться лучших результатов.

Что нам нужно – это одно, а что мы можем сделать – это другое. Что мы можем, так это поддержать наших игроков, твердо поддерживать этих игроков.

Я прошу болельщиков, чтобы они поддерживали команду. Поддерживайте команду, они невероятно хороши. Они заслуживают поддержки своим отношением», – сказал тренер лондонского клуба в эфире beIN SPORTS по следам поражения от «Ливерпуля» в матче Кубка Англии (0:2).

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