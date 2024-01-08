Артета о покупке форварда: «Это не выглядит реалистичным. Прошу болельщиков поддерживать «Арсенал», команда невероятно хороша»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» назвал приобретение нападающего нереалистичной задачей.

Микель Артета не рассчитывает на появление нового форварда в команде в январе.

«В настоящий момент это не выглядит реалистичным. Моя работа и то, что мы должны делать, – улучшать наших игроков и пытаться достичь чего-то с теми футболистами, которые у нас есть, и добиваться лучших результатов.

Что нам нужно – это одно, а что мы можем сделать – это другое. Что мы можем, так это поддержать наших игроков, твердо поддерживать этих игроков.

Я прошу болельщиков, чтобы они поддерживали команду. Поддерживайте команду, они невероятно хороши. Они заслуживают поддержки своим отношением», – сказал тренер лондонского клуба в эфире beIN SPORTS по следам поражения от «Ливерпуля» в матче Кубка Англии (0:2).

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23 комментария
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Как понять, что человек начал болеть за Арсенал вчера?
Он после поражения пишет «сезон провален, Артету надо увольнять».
Люди не видели, как клуб лихорадило в десятых годах, когда команда действительно не за что не боролась.
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Команда хороша, но реализации просто нет. Её по факту почти нет, так как забили 1 гол за 3 матча. А еще, почему-то, невероятно упал уровень игры в финальной стадии, когда порется куча опаснейших подходов к воротам.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Как понять, что человек начал болеть за Арсенал вчера? Он после поражения пишет «сезон провален, Артету надо увольнять». Люди не видели, как клуб лихорадило в десятых годах, когда команда действительно не за что не боролась.
Да ладно, год-полтора как на топ-4 стали претендовать, до этого были как тотэм лет 7
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Какого то стержня не хватает
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Ответ dmitriy
А по моему все дело в главном тренере, ибо Артета встал в ступор. Манеру игры всех ведущих игроков разобрали вдоль и поперек, а нового ничего он вносить не собирается, ну или просто не может. Вчера же было явно видно, что ни Хаверц ни Нельсон не вписывались в игру, немец это просто кошмар в обработке, в принятии решений. Но Артета упорно держал их на поле, и кстати привет от Тирни, ибо Кивиор это просто игрок уровня команды середины чемпионшипа. И еще удивляет что он игнорирует Смита, единственного креативного игрока с лавки, выпуская его периодически на 5-10 минут, когда в основном нужен навал ибо соперник уже сделал счет и поставил автобус......
Нравятся мне конечно такие выводы про "соперники изучили игру, разобрали действия всех игроков". По вашей логике Модрич, Кроос ещё 10 лет назад должны быть изучены, а Беллингем уже тоже должен начать сдуваться, ибо со всеми соперниками сыграл за первый круг. Посмотрим, правда ли это 😃
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Артета: "Мы доминируем. Мы невероятно доминируем. Мы фантастически доминируем. Надо продолжать доминировать, и мы до чего-нибудь довыдоминируемся".
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Скромный Микель
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С иными возиться, что в крапиву садиться(с)
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А по моему все дело в главном тренере, ибо Артета встал в ступор. Манеру игры всех ведущих игроков разобрали вдоль и поперек, а нового ничего он вносить не собирается, ну или просто не может. Вчера же было явно видно, что ни Хаверц ни Нельсон не вписывались в игру, немец это просто кошмар в обработке, в принятии решений. Но Артета упорно держал их на поле, и кстати привет от Тирни, ибо Кивиор это просто игрок уровня команды середины чемпионшипа. И еще удивляет что он игнорирует Смита, единственного креативного игрока с лавки, выпуская его периодически на 5-10 минут, когда в основном нужен навал ибо соперник уже сделал счет и поставил автобус......
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такому Арсеналу всегда будет чего-то не хватать , вроде игроки хорошие , а толку ноль . Купят нападающего лямов так 90 , тогда начнётся проблема с креативом .
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Ответ ta-tosha
Не будут они платить 80 за Тони и тем более 130 за Осимхена - это не игроки мирового уровня за такой прайс. Если продадут Нкетию - может купят за 40 какого то перспективного напа для развития. По нормальному - Арсеналу нужны здоровые Зина, Томас и Исус. И все
Осимхен норм. в слаженно работающем коллективе, как при Спалетти - просто убийца.
25 лет только на днях исполнилось, еще лет 6-7 на топ-уровне играть будет точно.
другое дело, что Кронке в жизни не заплатит таких денег.
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Ответ Любезный Коссутий
Осимхен норм. в слаженно работающем коллективе, как при Спалетти - просто убийца. 25 лет только на днях исполнилось, еще лет 6-7 на топ-уровне играть будет точно. другое дело, что Кронке в жизни не заплатит таких денег.
да норм, но не 130 лямов
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Команда хороша, но реализации просто нет. Её по факту почти нет, так как забили 1 гол за 3 матча. А еще, почему-то, невероятно упал уровень игры в финальной стадии, когда порется куча опаснейших подходов к воротам.
какое-то тотальное невезение+спад Мартинелли(левый фланг вообще не работает). По сути кроме абсолютно провального матча с Фулхэмом, во всех остальных матчах было много моментов и игра была, но что называется "не идёт"
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Верните Венгера! Он с гораздо более дерьмовым составом давал результат.
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Невероятней некуда,опять чушь несёт...
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Ответ dmitriy
А по моему все дело в главном тренере, ибо Артета встал в ступор. Манеру игры всех ведущих игроков разобрали вдоль и поперек, а нового ничего он вносить не собирается, ну или просто не может. Вчера же было явно видно, что ни Хаверц ни Нельсон не вписывались в игру, немец это просто кошмар в обработке, в принятии решений. Но Артета упорно держал их на поле, и кстати привет от Тирни, ибо Кивиор это просто игрок уровня команды середины чемпионшипа. И еще удивляет что он игнорирует Смита, единственного креативного игрока с лавки, выпуская его периодически на 5-10 минут, когда в основном нужен навал ибо соперник уже сделал счет и поставил автобус......
Ты матч вообще смотрел? Нельсон плохо выглядел? Арсеналу не хватало креатива? Надо было перейти в навал?
Арсенал создавал дохрена моментов, как и Ливерпуль, но игроки Арсенала и Ливерпуля умеют только бегать и играть в пас, а по воротам попадают по праздникам. Ну не считая Салаха, но его не было вчера.
Арсенал играл значительно лучше, чем в ничейной игре в чемпионате. Тогда Арсенал отскочил, в этот раз повезло больше Ливерпулю с автоголом. Ничего страшного чтобы так ныть не произошло. Арсенал играл хорошо.
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Ответ Den-is
Всем очевидно, что Ливерпуль выиграл благодаря более высокому классу их нападения, а именно умению эффективно действовать в контратаках и завершении. А то начали разгонять, что Ливерпуль играл резервистами. Какие нафиг резервисты? Все нападающие топ уровня (Диаз, Нуньез, Гакпо) и куплены за огромные бабки. В полузащите Макалистер. В защите Трент и Конате. На воротах Аллисон. Лишь Кванса можно отнести к резервистам и Эллиота. Гомез, Джонс уже давно привлекают к основе. С таким косоногим нападением у Арсенала Клопп мог спокойно и Конате заменить на игрока из академии) Разницу сделало именно более высокий уровень нападения Ливерпуля и талант Трента
Полный бред. Без Салаха нападение Ливерпуля такое же бездарное как и у Арсенала. Будет создавать 100500 моментов и если повезет что то может и залетит. Салаха главное удержать и всё Красные пропадают, а пока Салах за сборную играет Красным побеждать будет еще сложнее.
Ливерпулю просто повезло с автоголом и что этого игрока Артета вообще выпустил на поле. Самый красивый футболист на свете спокойно порол по 3 момента буквально за 2 минуты. Да и остальные не лучше.
Салах да реально топ и такого уровня игрока в Арсенале нет в принципе, но Диас, Нуньес, Гакпо ничем не сильнее нападающих Арсенала.
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