Артета о покупке форварда: «Это не выглядит реалистичным. Прошу болельщиков поддерживать «Арсенал», команда невероятно хороша»
Главный тренер «Арсенала» назвал приобретение нападающего нереалистичной задачей.
Микель Артета не рассчитывает на появление нового форварда в команде в январе.
«В настоящий момент это не выглядит реалистичным. Моя работа и то, что мы должны делать, – улучшать наших игроков и пытаться достичь чего-то с теми футболистами, которые у нас есть, и добиваться лучших результатов.
Что нам нужно – это одно, а что мы можем сделать – это другое. Что мы можем, так это поддержать наших игроков, твердо поддерживать этих игроков.
Я прошу болельщиков, чтобы они поддерживали команду. Поддерживайте команду, они невероятно хороши. Они заслуживают поддержки своим отношением», – сказал тренер лондонского клуба в эфире beIN SPORTS по следам поражения от «Ливерпуля» в матче Кубка Англии (0:2).
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Он после поражения пишет «сезон провален, Артету надо увольнять».
Люди не видели, как клуб лихорадило в десятых годах, когда команда действительно не за что не боролась.
25 лет только на днях исполнилось, еще лет 6-7 на топ-уровне играть будет точно.
другое дело, что Кронке в жизни не заплатит таких денег.
Арсенал создавал дохрена моментов, как и Ливерпуль, но игроки Арсенала и Ливерпуля умеют только бегать и играть в пас, а по воротам попадают по праздникам. Ну не считая Салаха, но его не было вчера.
Арсенал играл значительно лучше, чем в ничейной игре в чемпионате. Тогда Арсенал отскочил, в этот раз повезло больше Ливерпулю с автоголом. Ничего страшного чтобы так ныть не произошло. Арсенал играл хорошо.
Ливерпулю просто повезло с автоголом и что этого игрока Артета вообще выпустил на поле. Самый красивый футболист на свете спокойно порол по 3 момента буквально за 2 минуты. Да и остальные не лучше.
Салах да реально топ и такого уровня игрока в Арсенале нет в принципе, но Диас, Нуньес, Гакпо ничем не сильнее нападающих Арсенала.