Клопп о 2:0 с «Арсеналом»: «Я по-настоящему горд. «Ливерпуль» отчаянно пытался избежать ничьей»

Юргена Клоппа осчастливила победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» (2:0).

«Я по-настоящему горд. Это очень сложный соперник, возможно, сложнейший из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но « » все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли кое-какие изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.

Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.

Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. «Арсенал» тоже мог победить – никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере парней.

Первый мяч – автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с «Фулхэмом». Какой матч провел – причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.

Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас пораньше.

Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений на этот счет, и это хорошо», – заявил главный тренер « ».

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