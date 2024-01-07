Клопп о 2:0 с «Арсеналом»: «Я по-настоящему горд. «Ливерпуль» отчаянно пытался избежать ничьей»
Юргена Клоппа осчастливила победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» (2:0).
«Я по-настоящему горд. Это очень сложный соперник, возможно, сложнейший из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но «Арсенал» все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли кое-какие изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.
Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.
Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. «Арсенал» тоже мог победить – никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере парней.
Первый мяч – автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с «Фулхэмом». Какой матч провел Трент – причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.
Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас пораньше.
Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений на этот счет, и это хорошо», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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Гравенберх заработал штрафной приведший к голу +начал вторую голевую атаку
Ну а Жота два паса на Диаза один на гол другой засейвил Рамсдейл
Кванса молодец
А как же матч с Фулхемом ( полуфинал кубка лиги) ?
Зимняя пауза длинной в три дня до матча с Фулхэмом)
Он в английском футболе как игрок и тренер столько лет и может лишь похвалиться Суперкубком
Гол он забил из позиции ближе к центру, когда мог спокойно ударить с правой