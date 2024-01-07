Клопп о 2:0 с «Арсеналом»: «Я по-настоящему горд. «Ливерпуль» отчаянно пытался избежать ничьей»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Арсенал Трент Александер-Арнолд Футбол

Юргена Клоппа осчастливила победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» (2:0).

«Я по-настоящему горд. Это очень сложный соперник, возможно, сложнейший из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но «Арсенал» все равно выстроился немного по-другому, и это умный ход. Мы внесли кое-какие изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.

Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.

Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. «Арсенал» тоже мог победить – никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере парней.

Первый мяч – автогол, да? Как и в случае со штрафным в матче с «Фулхэмом». Какой матч провел Трент – причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден.

Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас пораньше.

Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений на этот счет, и это хорошо», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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22 комментария
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У болельщиков Арсенала снова судьи виноваты? С прошлого сезона, когда они слились как английская Боруссия, было понятно, что их болельщики просто неадекватные. Подменять бесхребетность их коллектива проблемами с судьями - это сила.
+21
-4
+17
Жота и Гравенберх теневые герои матча
Гравенберх заработал штрафной приведший к голу +начал вторую голевую атаку
Ну а Жота два паса на Диаза один на гол другой засейвил Рамсдейл
Кванса молодец
+11
-1
+10
опустили дАминатора
+11
-3
+8
По игре есть проблемы, но с характером у парней в этом сезоне все на элитном уровне, красавцы
+7
0
+7
В прошлом году каждый второй писал, что Клопп ужасный тренер, не для топ-клуба. И вот он показал результат. Всё таки 8 крутых клубов, против которых постоянно приходится воевать..
+3
0
+3
Ответ AlonRaven
В прошлом году каждый второй писал, что Клопп ужасный тренер, не для топ-клуба. И вот он показал результат. Всё таки 8 крутых клубов, против которых постоянно приходится воевать..
Кто в здравом уме напишет такое поо победителя ЛЧ и АПЛ?
+2
0
+2
Какая пауза ?
А как же матч с Фулхемом ( полуфинал кубка лиги) ?
+1
0
+1
Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза.

Зимняя пауза длинной в три дня до матча с Фулхэмом)
+1
0
+1
арсенал слабый
+1
0
+1
Ответ Jovana Jovičić
У болельщиков Арсенала снова судьи виноваты? С прошлого сезона, когда они слились как английская Боруссия, было понятно, что их болельщики просто неадекватные. Подменять бесхребетность их коллектива проблемами с судьями - это сила.
А ещё каждый второй писал в этом сезоне, что судьи подсуживали в пользу МС. В этот раз, видимо, опять МС виноват.. Хотя по прошлой очной игре все говорили (и это реально было так), что Ливер топили в третий раз за сезон..
+1
0
+1
Ответ Goro Prince
опустили дАминатора
Смешно его так называть
Он в английском футболе как игрок и тренер столько лет и может лишь похвалиться Суперкубком
+3
-2
+1
Ответ SmokingShadow
Диаз приятно впечатлил на правом фланге сегодня
Чем? Что ногу не мог подобрать для обводки, или удара?
Гол он забил из позиции ближе к центру, когда мог спокойно ударить с правой
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Ответ Богдан Хабриев
Кто в здравом уме напишет такое поо победителя ЛЧ и АПЛ?
Хз. Но таких было много. Мол раз он топ-тренер, то должен регулярно минимум в первой тройке АПЛ быть!
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Ответ Jovana Jovičić
У болельщиков Арсенала снова судьи виноваты? С прошлого сезона, когда они слились как английская Боруссия, было понятно, что их болельщики просто неадекватные. Подменять бесхребетность их коллектива проблемами с судьями - это сила.
Арсеналу нужен бомбардир
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Ответ Goro Prince
опустили дАминатора
Д’Аминатор от Д’Артаньян
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Ответ Lyuda Kurekina
Смешно его так называть Он в английском футболе как игрок и тренер столько лет и может лишь похвалиться Суперкубком
Да как футболист аналогично
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Че с нуньесом делать будем, друзья? Он такой крутой тип, но без голов нельзя…
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Артета доминировал но в итоге вынесли доминатора молодые пацаны из Ливерпуля)
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Диаз приятно впечатлил на правом фланге сегодня
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Юрген ну купи ты уже опорника
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