Артета о 0:2 с «Ливерпулем»: «Когда превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против них делал то, что «Арсенал»

Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Ливерпуль» (0:2).

«Ну, и играли мы хорошо, и моментов было достаточно. Надо было просто победить, однако мы проиграли, не воспользовались возможностями. Чтобы побеждать, надо использовать моменты.

Когда ты превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против этой команды делал то, что мы. Но этого недостаточно. Реалии таковы, что этого недостаточно.

Я же не говорю, что надо играть хуже « » – и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю ее на сто процентов.

Нам нужно продолжать играть так же и действовать более эффективно», – сказал главный тренер « ».

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