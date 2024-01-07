Артета о 0:2 с «Ливерпулем»: «Когда превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против них делал то, что «Арсенал»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Ливерпуль» (0:2).

«Ну, и играли мы хорошо, и моментов было достаточно. Надо было просто победить, однако мы проиграли, не воспользовались возможностями. Чтобы побеждать, надо использовать моменты.

Когда ты превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против этой команды делал то, что мы. Но этого недостаточно. Реалии таковы, что этого недостаточно.

Я же не говорю, что надо играть хуже «Ливерпуля» – и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю ее на сто процентов.

Нам нужно продолжать играть так же и действовать более эффективно», – сказал главный тренер «Арсенала».

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36 комментариев
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Доминатор в деле)
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Ответ SmokingShadow
без нормального страйкера сложно рассчитывать на титулы, увы
Серьезно? Не говори об этом Пепу только. Каталонец спокойно выигрывал АПЛ, когда Агуэро уже закончился, а Холланда еще не купили. И знаешь кто был его главным ЦН? Точнее даже единственным. Жезус. И норм выигрывал АПЛ.
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Ливерпуль играл в защите с Коннате и пацан 20 лет. Это не топ игроки которые могут отыграть на ноль)) су## а но даже здесь Арсенал ничено не сделал. Юрген во втором тайме ещё дальше пошел, выпустил молодых 18 летних парней. На Арсенал доминируй побеждай. У Ливерпуля полуторный состав. Но и здесь ничего. Что надо сделать чтоб Арсенл победил??? Юрген все сдела для победы Арсенала. 🤣🤣🤣 Артета совсем никудышний
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без нормального страйкера сложно рассчитывать на титулы, увы
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Разве Арсенал не с против Ливера играл? 6ка Гвардиолы совсем поплыл видимо
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Ответ SmokingShadow
без нормального страйкера сложно рассчитывать на титулы, увы
А где же ваши Райсы и Салибы пропали
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Честно говоря у Ливерпуля не было многих игроков: Салах, Вирджил, Собо, Робертсон, Эндо. Но им удалось выстоить очень опасные атаки Арсенала и вырвать победу, хотя у Арсенала играла практически основа. Представляю что было бы если отсутствующие игроки Ливерпуля были, на Энфилде будем честны Арсенал тоже смотрелся хорошо, но мне кажется им тогда очень повезло ( не хотел кого либо обидеть или же оскорбить, фан Ливерпуля)
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просто лузер
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Ответ Johnie
Артета не произнес слова доминирование, доминировать и произвольные от них. Это прогресс.
Это название для фильма "Падение Доминирования" 1 часть.
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Перекладину проверьте, там трещина 💯! А вообще , конечно, ливерпулю было тяжело, но он своё забрал!
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Слово доминировать, сменил на превосходить)
Ды ты смешон Артета, Юрген сделал всё, что бы вы выиграли...
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Все таки поплыл Артета.
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Ухахаха превзойти смогли разве что в нытье и падании на газон
Это еще судья пару раз игровые моменты плечо в плечо засчитали за фолы
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Один опасный удар в перекладину равно превосходишь разве

Артета рассказал лучший анекдот января
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Не дали забить им три
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Напа купи, сказочник
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>Когда ты превосходишь лучшую команду Европы

Гвардиола ревновать начал
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Ответ Даулет Абдрахманбек
он наверно хотел сказать лучшая команда из Лиги Европы)
Лига Европы турнир где Челси разгромил Арсенал 4-0
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Ответ Lyuda Kurekina
Сити никогда и небыл лучший командой Европы Как мне кажется если оценивать крутость по чемпионствам и победам в Лиге Чемпионов то Реал
Не путай клуб и команду.
Что касается команды, то у Сити сейчас не просто лучшая команда Европы, а с претензиями на большее.
У того же Реала никогда не было абсолютно лучшей команды, которая выиграла бы все. Где-то да лажали
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Ответ Дорфи
>Когда ты превосходишь лучшую команду Европы Гвардиола ревновать начал
Да не, он же знает, что все его титулы в Англии купленные. Помалкивает
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Ответ Дорфи
>Когда ты превосходишь лучшую команду Европы Гвардиола ревновать начал
Сити никогда и небыл лучший командой Европы
Как мне кажется если оценивать крутость по чемпионствам и победам в Лиге Чемпионов то Реал
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Артета прав, единицы по игре в Европе могут душить Ливерпуль
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Ответ SmokingShadow
без нормального страйкера сложно рассчитывать на титулы, увы
Зато без нормального страйкера можно в тактику играть!!1!
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Ну чото не идет игра в последней трети поля, и забивного нет нападающего
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Ну вот там внизу Йозе Ротенберг тоже самое говорит
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уже который сезон , есть люди , которые могут создать момент, но нет тех, кто его реализует. Как можно из сезона в сезон в нападении надеяться на Нкетию, Нелсона. Они неплохие игроки , но для высоких задач нужны другого уровня.
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С каких пор Ливерпуль лучшая команда Европы?😂
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Артета по комментариям напоминает Ротенберга. Тоже "играли лучше, создавали много моментов"
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Ctrl+F "доминир". Если Артера не говорит о доминировании, проверьте его пульс.
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Артета поплыл..
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