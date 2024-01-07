Артета о 0:2 с «Ливерпулем»: «Когда превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против них делал то, что «Арсенал»
Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Ливерпуль» (0:2).
«Ну, и играли мы хорошо, и моментов было достаточно. Надо было просто победить, однако мы проиграли, не воспользовались возможностями. Чтобы побеждать, надо использовать моменты.
Когда ты превосходишь лучшую команду Европы и создаешь столько моментов... Я еще не видел, чтобы кто-то против этой команды делал то, что мы. Но этого недостаточно. Реалии таковы, что этого недостаточно.
Я же не говорю, что надо играть хуже «Ливерпуля» – и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю ее на сто процентов.
Нам нужно продолжать играть так же и действовать более эффективно», – сказал главный тренер «Арсенала».
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