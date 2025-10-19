  • Спортс
У Паса 4+4 в 7 матчах Серии А – он лидер лиги по очкам. Воспитанник «Реала» поучаствовал в 8 из 9 голов «Комо» в чемпионате

Нико Пас принял участие в 8 из 9 голов «Комо» в сезоне Серии А.

«Ювентус» уступил в гостях «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии А. 21-летний аргентинец сперва ассистировал Марку Кемпфу, а затем забил сам.

Команда тренера Франсеска Фабрегаса забила 9 голов в 7 матчах чемпионата Италии-2025/26, и Пас не принял участие лишь в одном из них.

На счету Нико 4 гола и 4 результативных паса в 7 матчах Серии А – он лидирует в лиге по системе «гол+пас». Он также занимает первое место по ассистам, а в списке снайперов делит первую строчку с Кристианом Пулишичем из «Милана».

Пас также входит в тройку игроков в топ-5 лиг Европы, забивших не менее 4 голов и отдавших не менее 4 результативных передач, наряду с Винисиусом Жуниором из «Реала» (5+4) и Луисом Диасом из «Баварии» (5+4).

Нико – воспитанник «Реала». У клуба есть право обратного выкупа футболиста. Его подробная статистка – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
