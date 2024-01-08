Мостовой о «Зените»: «Неудивительно, что начинают скупать игроков – делают все, чтобы не потерять чемпионство. «Зенит» будет другим весной»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Футбол

Александр Мостовой связал трансферную активность «Зенита» с борьбой за титул.

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о работе петербургского клуба.

«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Так что было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой.

Думаю, весной «Зенит» будет другим – выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», – сказал Мостовой.

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10 комментариев
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Ответ Циник Петербургский
Все клубы и все тренеры всегда хотят прогрессировать и брать новых игроков, подходящих, на их взгляд, под их видение развития. И только трансферы Зенита почему-то не дают покоя некоторым российским "экспертам"... ))
Многие считают,что Зенит должен играть своими воспитанниками и скорее всего даже проигрывать,а все остальные должны покупать кого захотят
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Все клубы и все тренеры всегда хотят прогрессировать и брать новых игроков, подходящих, на их взгляд, под их видение развития. И только трансферы Зенита почему-то не дают покоя некоторым российским "экспертам"... ))
+13
-2
+11
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
Печеньки с чаем стали труднодоступными.
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Я может что-то упустил, но кого Зенит скупил в это трансферное окно.
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Ах как хочется Мостовому в Зенит
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Хахаха, да уж понятно что не для ФНЛ.
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Обновление состава ни одной команде не вредило.
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Ответ Юра Коленко
Ах как хочется Мостовому в Зенит
Тренером по чеканке мячом
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