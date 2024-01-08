Мостовой о «Зените»: «Неудивительно, что начинают скупать игроков – делают все, чтобы не потерять чемпионство. «Зенит» будет другим весной»

Александр Мостовой связал трансферную активность «Зенита» с борьбой за титул.

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о работе петербургского клуба.

«Неудивительно, что « » начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Так что было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой.

Думаю, весной «Зенит» будет другим – выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», – сказал .

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