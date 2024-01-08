Мостовой о «Зените»: «Неудивительно, что начинают скупать игроков – делают все, чтобы не потерять чемпионство. «Зенит» будет другим весной»
Александр Мостовой связал трансферную активность «Зенита» с борьбой за титул.
Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о работе петербургского клуба.
«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Так что было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой.
Думаю, весной «Зенит» будет другим – выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», – сказал Мостовой.
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