Мостовой о Клаудиньо: «Хороший футболист для РПЛ, но для Европы – обычный. Думаете, он станет там звездой?»

Александр Мостовой высказался о хавбеке «Зенита» Клаудиньо.

– Если нет еврокубоков, у бразильских лидеров «Зенита» – Вендела и Клаудиньо – мотивация падает. С ними надо расставаться?

– Я бы так не сказал. У них есть прекрасная мотивация – живут в шикарном городе, на отличных условиях. Чего еще желать? И Вендел, и Барриос уже много лет в « » и держатся нормально, на высоком уровне.

, возможно, не всегда его демонстрирует. Нет, он хороший футболист для российского чемпионата, но для Европы – обычный. Вы что думаете, он куда-то уйдет и станет там звездой? Добротный, качественный полузащитник, но таких много в Старом Свете.

Кто того же Клаудиньо знал до попадания в «Зенит»? Да никто по большому счету: ни я, ни другие. Хороший, перспективный парень, где-то выстрелил, с зарплатой в 10 тысяч евро на родине. И тут сумасшедшее предложение от «Зенита» – бах, бах! Два-четыре года подзаработает и поедет в Европу. Это нормально! – сказал экс-игрок сборной России.

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