Олег Шатов рассказал об учебе Александра Мостового на тренера.

Бывший хавбек « » летом приостановил карьеру и начал учиться на тренера – вместе с Мостовым и .

– Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку « » и поехал учиться на тренера?

– Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники. Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.

– А Царь [ ]?

– Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.

– А кто на последней парте? Царь?

– Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой! – сказал в «Коммент.Шоу».

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