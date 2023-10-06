Шатов об учебе Мостового на тренера: «Царь кайфует. Один из самых лучших и перспективных – и по знаниям, и по возрасту. Сидит за первой партой»

Теги Спартак Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Шатов Коммент.Шоу Футбол

Олег Шатов рассказал об учебе Александра Мостового на тренера.

Бывший хавбек «Зенита» летом приостановил карьеру и начал учиться на тренера – вместе с Мостовым и Романом Широковым.

– Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку «Сатурна» и поехал учиться на тренера?

– Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники. Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.

– А Царь [Александр Мостовой]?

– Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.

– А кто на последней парте? Царь?

– Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой! – сказал Шатов в «Коммент.Шоу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Царь классический двоешник. Приходит в школу чтобы кайфовать, а не учиться, а учитель сажает того на первую пару чтобы хоть что-то делал
+70
-7
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркадий Черепашкин
Если что, Мостовому 55 лет. Безусловно, самый перспективный по возрасту. Куда там 33-х летнему Шатову!
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркадий Черепашкин
Царь это буквально тот тип в классе, который всем говорит: да зачем мне аттестат, меня и так на завод возьмут!
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
Ответ Давид Agabekyan
Царь классический двоешник. Приходит в школу чтобы кайфовать, а не учиться, а учитель сажает того на первую пару чтобы хоть что-то делал
таким же был, бро? :)
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Если царь у нас самый перспективный, то у отечественного тренерского цеха так себе перспективы
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Да не поверю, что Мост вообще туда ходит. Чё он лох какой-то
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
это был сарказм, надеюсь)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimagger
Ответ Аркадий Черепашкин
Если что, Мостовому 55 лет. Безусловно, самый перспективный по возрасту. Куда там 33-х летнему Шатову!
серьезно 55? думал ему 45-48. Время остановись!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Тотров
обязальное условие для всех преподавателей Царя - начеканить 50 раз
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбулин
Ответ Ебздрогыч
Если царь у нас самый перспективный, то у отечественного тренерского цеха так себе перспективы
Да они уже-так себе)Сборище сбитых летчиков,кочующие из клуба в клуб!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Аркадий Черепашкин
Царь это буквально тот тип в классе, который всем говорит: да зачем мне аттестат, меня и так на завод возьмут!
Верстак и молоток те же, чего там изучать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Ответ Давид Agabekyan
Царь классический двоешник. Приходит в школу чтобы кайфовать, а не учиться, а учитель сажает того на первую пару чтобы хоть что-то делал
Еще курит за школой и деньги трясет с молодежи
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
А в журнале классном написано Царь?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
с первой парты просто учителю легче докричаться, что в футболе все придумано уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ T622222
А в журнале классном написано Царь?
я думаю, он у себя на парте гвоздём выцарапал ЦАРЬ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ligalaiz
Царь уже столько всего наговорил, что бы выиграть доверие всего футбольного мира, после школы он должен возглавить Спартак и в первый же сезон выиграть с ними Лигу Чемпионов, не играя в ней.

Всё остальное - ниже планки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kir(61rus)
Ответ Аркадий Черепашкин
Царь это буквально тот тип в классе, который всем говорит: да зачем мне аттестат, меня и так на завод возьмут!
Чтоб на завод попасть надо до фига чего уметь и знать. Бездарей там нет, максимум они на кассе стоят.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Царь, небось, там ещё и списывать всем даёт, и подсказывает тем, кто у доски :-)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik-17
Где вы учились, он там преподавал…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Царь наверно и лещей выписывает соплякам там
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Такими темпами Царь лицензию получит в красной обложке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tallos
Да не пойдет он тренировать. Из-за печки звиздеть - это не самому работать. Обделается и сказать нечего будет, а потом и спрашивать не будут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Он там преподаёт😜
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Щёголев
Его играл Леонов в "Большой перемене"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
я уже в предвкушении! вся страна будет болеть за клуб Мостового, в не зависимости от клубных пристрастий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий