Шатов об учебе Мостового на тренера: «Царь кайфует. Один из самых лучших и перспективных – и по знаниям, и по возрасту. Сидит за первой партой»
Олег Шатов рассказал об учебе Александра Мостового на тренера.
Бывший хавбек «Зенита» летом приостановил карьеру и начал учиться на тренера – вместе с Мостовым и Романом Широковым.
– Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку «Сатурна» и поехал учиться на тренера?
– Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники. Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.
– А Царь [Александр Мостовой]?
– Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.
– А кто на последней парте? Царь?
– Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой! – сказал Шатов в «Коммент.Шоу».
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