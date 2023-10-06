Мостовой об РПЛ: «Не верю, что «Зенит» выиграет 10 матчей подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой верит в «Краснодар» в борьбе с «Зенитом» за золото.

«Краснодар» можно в этом году воспринимать как претендента на чемпионство. Ведь я еще после ухода Малкома говорил, что «Зенит» затрясет. И я уверен, что в этом сезоне будет интрига в борьбе за золото.

Не верю, что петербуржцы сейчас выиграют десять игр подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ после 10-го тура, «Зенит» идет 4-м, отставая на 7 баллов.

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13 комментариев

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Drob003
Кто нибудь понял, при чем тут 10 игр подряд? К чему это он сказал? Я с такой же уверенностью могу сказать, что в матче с ЦСКА, Спартак не забьëт 7 голов в первом тайме
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Матвей Суицидин
у Краснодара точно будет спад, вопрос в том, смогут ли конкуренты им воспользоваться. пока что быки поразительно стабильно набирают очки
+1
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Дмитрий9779
Главное всем без травм и пусть чемпионат выиграет сильнейший.
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Кирилл.С-Пб
А Краснодар 10 без поражений пройдёт?
+2
-2
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Серега Антонов
Фу ты, ну ты! Нашелся здесь Фома неверующий!
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pelevin78
У царя с цифрой 10 какие личные интимные ассоциации ?
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Владислав88
Ответ Гриша
С питерским судьей все возможно))
Каким Питерским судьёй? Они не судят Зенит в отличие от московских судей почти на всех матчах столичных команд. Нечего стрелки переводить.
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Adjusted
Ответ Михаил Опякин
Царь, а зачем 10 подряд выигрывать?
Во-первых, это красиво.
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