Мостовой об РПЛ: «Не верю, что «Зенит» выиграет 10 матчей подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил»

Александр Мостовой верит в «Краснодар» в борьбе с «Зенитом» за золото.

« » можно в этом году воспринимать как претендента на чемпионство. Ведь я еще после ухода Малкома говорил, что « » затрясет. И я уверен, что в этом сезоне будет интрига в борьбе за золото.

Не верю, что петербуржцы сейчас выиграют десять игр подряд. Главное, чтобы в «Краснодаре» никто травму не получил», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

«Краснодар» лидирует в таблице Мир после 10-го тура, «Зенит» идет 4-м, отставая на 7 баллов.

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