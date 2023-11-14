Аршавин о стажировке у Лички в «Динамо»: «К любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. Съездил бы к Гвардиоле и Клоппу. Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал?»

Андрей Аршавин рассказал, как идет учеба на тренера.

– Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к . Как он это делает? Я не понимаю».

– Надеюсь, это сказал . Он вообще ходит на занятия?

– Да. Я тебе больше скажу – на первой парте сидит. Самый близкий к начальнику – к Алексу Венцелю. Они же друг против друга играли еще.

– Вы ездили к . Потом говорили, что поездка ничего нового не дала.

– Думаю, что к любому бы поехал и ничего нового не узнал бы.

– К кому хотели бы съездить?

– К Гвардиоле, наверное. И к .

– Де Дзерби?

– Все его хвалят, он « » тренирует. А до этого что? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?