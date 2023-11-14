Аршавин о стажировке у Лички в «Динамо»: «К любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. Съездил бы к Гвардиоле и Клоппу. Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал?»

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Андрей Аршавин рассказал, как идет учеба на тренера.

– Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к Ташуеву. Как он это делает? Я не понимаю».

– Надеюсь, это сказал Александр Мостовой. Он вообще ходит на занятия?

– Да. Я тебе больше скажу – на первой парте сидит. Самый близкий к начальнику – к Алексу Венцелю. Они же друг против друга играли еще.

– Вы ездили к Личке. Потом говорили, что поездка ничего нового не дала.

– Думаю, что к любому бы поехал и ничего нового не узнал бы.

– К кому хотели бы съездить?

– К Гвардиоле, наверное. И к Клоппу.

– Де Дзерби?

– Все его хвалят, он «Брайтон» тренирует. А до этого что? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

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34 комментария

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<~Inter~>
Стоило бы поинтересоваться перед тем как такое говорить. Сделал из Сассуоло одну из самых симпатичных команд в Европе, несмотря на ограниченный ресурс и Шахтёр круто смотрелся с ним в Европе
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Vir_Cotto
Там у них на занятиях Мостовой что ли захватил власть и читает лекции о том, что они и так всё знают?))
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Machine Head
Скромнее надо быть , Андрейка. Должна быть этика среди коллег всегда . Попросись к Ларионову на стажировку - твоя корона сразу рассыпется в штанах.
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<~Inter~>
Ответ bubareska
Гвардиола и Клопп тебя знать не знают. У Семака сначала постажируйся
Никому неизвестный Сарри ездил по многим топ тренером. Как раз таки топовые тренеры с удовольствием приглашают и им всё равно есть ли у человека футбольное прошлое или нет.
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Machine Head
Ответ Owen_the_Simple
Какая корона? Он разве себя хвалит? В чём нескромность?
Он так рассуждает , что повидавший все на своем веку . А я вот думаю , что от Ларионова Аршавин узнал бы много нового. Тем более он там будет уже не первый футболист и даже не великий . Его манера общения такова , что даже в этом есть чему поучится у Ларионова.
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damondiamond
идёт по тернистому пути царя
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Гоша Петров
Ответ Evgen 250685
Глуповат ,это ты ,когда пишешь такое . Открою тебе секрет , только ты ни кому его не говори . Он реально знает футбол , много чего выиграл и поиграл даже а Арсенале , не Тульском . А Де Дзерби кто ? В сравнении с Гвардиолой и Клопом ? Тем более Личка.
Все верно Аршавин играл у Хиддинка,Адвокаата и Венгера,он видел работу высококлассных тренеров.Де Дзерби и Личка это еще школьники по сравнению с ними.
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кэпко
Твои ожидания от де Дзерби, это твои проблемы, Андрюша.
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LaffyTaffy
Ну Алекс Венцель - это действительно странный выбор педагога, чему он может обучить интересно?
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FNT
Чот Шава адекватность теряет. Есть риск, что Мостовой его на переменке укусил, не иначе.
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Гоша Петров
Ответ Ебздрогыч
Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал? Он небось и чеканить не умеет...
Аршавин работал с Венгером,Хиддинком и Адвокатом.Был 6 в голосовании на золотой мяч.Имеет право говорить свое мнение
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Дядюшка Ли
ну, как минимум, крепкий Сассуоло и немного Шахтёр
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Фан Рубина
В европке действительно немного тренеров, которые могли бы чему-то научить наших. Даже те немногие светлые умы, которые там есть, добиваются успехов в том числе и потому, что противостоят им физруки, знающие 1-2 бей-беги тактики и обладающие составами плюшевой мощности.

Гвардиола на этом фоне выделяется, но выделялся бы он так, оказавшись во главе клуба сильнейшей лиги мира - РПЛ и с необходимостью противостоять настоящим мастерам тренерского цеха в каждом матче? Тут как бы Гвардиолу самого простажировали бы.
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OldRedWhite
Ответ сергей николаев
Андрей Сергеевич как всегда прав. Кратко, не многословно. Это ваши проблемы.
Это точно !
Кержаков хоть пробует )
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Ilya Mukhachev
Тут Андрей неверно рассуждает. Практика такова, что Великие обычно приобретают опыт работая в начале пути с малоизвестными командами.
Но это не грех ошибаться. Акинфеев подтвердит. :)
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Evgen 250685
Ответ JuVero
Аршавин глуповат, и строит из себя знатока футбола, коим не является.
Глуповат ,это ты ,когда пишешь такое . Открою тебе секрет , только ты ни кому его не говори . Он реально знает футбол , много чего выиграл и поиграл даже а Арсенале , не Тульском . А Де Дзерби кто ? В сравнении с Гвардиолой и Клопом ? Тем более Личка.
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FNT
Ответ Owen_the_Simple
А мерилом адекватности выступает..?
Хотите нормального диалога - задайте нормальный вопрос или приведите нормальную альтернативную тзр.

На свой вопрос вы, я полагаю, можете и сами ответить. Ну а если не можете, то тогда никакого диалога уже не получится.
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Игорь Петров
Ответ Evgen 250685
Федотов тоже из Оренбурга и Сочи сделал симпатичные команда , а вот и ЦСКА ни как не получается . Так и Де Дзерби, топ команды не тренировал и не факт что получится с ними . Он не сталкивался ещё с10 топ футболистами в одной команде.
«Не получается» у Федотова это победа в кубке и топ-2 в прошлом сезоне, а сейчас фактическое третье место по очкам?

У всех бы так не получалось
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n9mn977m27
Ответ <~Inter~>
Стоило бы поинтересоваться перед тем как такое говорить. Сделал из Сассуоло одну из самых симпатичных команд в Европе, несмотря на ограниченный ресурс и Шахтёр круто смотрелся с ним в Европе
Да, в двух матчах не выиграть у Шерифа это очень классное выступление для «лучшей команды Восточный Европы»
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Evgen 250685
Ответ bubareska
Гвардиола и Клопп тебя знать не знают. У Семака сначала постажируйся
Они 100%его знают и ещё миллионов 200 по всему миру. А Семака он и сам может поучить . А тебя точно ни кто не знает.
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Сергей Ефимов
Какой-то оттенок Мостового в его комментариях появляется…
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сергей николаев
Андрей Сергеевич как всегда прав. Кратко, не многословно. Это ваши проблемы.
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