Аршавин о стажировке у Лички в «Динамо»: «К любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. Съездил бы к Гвардиоле и Клоппу. Де Дзерби хвалят, но кого он до «Брайтона» тренировал?»
Андрей Аршавин рассказал, как идет учеба на тренера.
– Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к Ташуеву. Как он это делает? Я не понимаю».
– Надеюсь, это сказал Александр Мостовой. Он вообще ходит на занятия?
– Да. Я тебе больше скажу – на первой парте сидит. Самый близкий к начальнику – к Алексу Венцелю. Они же друг против друга играли еще.
– Вы ездили к Личке. Потом говорили, что поездка ничего нового не дала.
– Думаю, что к любому бы поехал и ничего нового не узнал бы.
– К кому хотели бы съездить?
– К Гвардиоле, наверное. И к Клоппу.
– Де Дзерби?
– Все его хвалят, он «Брайтон» тренирует. А до этого что? – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».
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Гвардиола на этом фоне выделяется, но выделялся бы он так, оказавшись во главе клуба сильнейшей лиги мира - РПЛ и с необходимостью противостоять настоящим мастерам тренерского цеха в каждом матче? Тут как бы Гвардиолу самого простажировали бы.
Кержаков хоть пробует )
Но это не грех ошибаться. Акинфеев подтвердит. :)
На свой вопрос вы, я полагаю, можете и сами ответить. Ну а если не можете, то тогда никакого диалога уже не получится.
У всех бы так не получалось