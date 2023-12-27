Мостовой о резервистах «Зенита»: «Денежки капают, а ты отдыхаешь. Потом кто-то скажет: он же пятикратный чемпион России. Многие сейчас этим козыряют»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Футбол

Александр Мостовой высказался о запасных футболистах «Зенита».

– В «Зените» хватает «пассажиров», которые давно толком не играют, а больше числятся в команде: Ерохин, Сутормин, тот же Чистяков. Надо с ними сейчас расставаться?

– Здесь все зависит от них самих. Таких ситуаций я тоже много видел в жизни. Не в упрек этим ребятам, но человек закончит карьеру – и кто-то скажет: он же шестикратный или пятикратный чемпион России.

И многие сейчас этим козыряют. Хотя смотришь – 3 гола, 15 матчей за данный период. Несколько лет просидел в запасе.

– Все данные персонажи приходили в «Зенит» в качестве игроков национальной сборной России, но сейчас настолько сбавили, что, кажется, уже никому не нужны.

– Почему? Нужны. Просто уйдут они сейчас куда-то – в «Урал», в еще какой-то клуб-середнячок, – кем там будут? Ни чемпионами [не будут], никем! Они догадываются.

Я со стороны это понимаю, хотя сам никогда в такой ситуации не оказывался. А так… Все хорошо. Солдат спит – служба идет. Денежки премиальные капают, а ты сидишь отдыхаешь. Кто будет потом копаться, забивал ты голы в девятки или еще какие-то чудеса творил на поле? – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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12 комментариев
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Журналист норм- "данные персонажи", "пассажиры".
По ходу следующий вопрос был:"Так что делать Зениту с этими чушпанами?"
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Не надо портить биографию Сутормину. Самый дешевый трансфер стал многократным чемпионом, хоть кино снимай по этому сюжету.
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Боже, закройте его пасть уже кто-нибудь
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Мост красава, кто это ещё им скажет? Радимов?)
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Ну в середняках бывает неплохо. Знаю одного: играл в Кане (16 место при нем), Страсбуре (9 и 10 места при нем), потом в одном испанском деревенском середняке, теперь ходит и всюду продает идею, что был невероятным топом, почти Зиданом или Фигу.
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Проиграли двум полуфиналистам в группе ЛЧ☝
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Кот Александра Мостового никогда не сворачивается в клубок, если собирается спать !
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Ответ Oleg Olegov
Журналист норм- "данные персонажи", "пассажиры". По ходу следующий вопрос был:"Так что делать Зениту с этими чушпанами?"
пройдя по ссылке на оригинал, попадёшь год так в 2005-ый, так что чему удивляться
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