Тен Хаг о ван де Беке и трансферах молодых в будущем: «АПЛ – это трудно. Легче играть в любой другой команде, а не в «МЮ». Но это лучший клуб, если вы уверены в себе»

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «МЮ» высказался о последствиях работы на трансферном рынке.

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, приведет ли ситуация с полузащитником Донни ван де Беком к нежеланию молодых футболистов переходить в «Манчестер Юнайтед» в будущем. За последние полтора сезона хавбек провел в общей сложности 8 игр в Премьер-лиге и не отыграл ни одного матча в чемпионате Англии в полном объеме. 1 января «Ман Юнайтед» отдал ван де Бека в аренду франкфуртскому «Айнтрахту».

«Дело всегда в этих [молодых] футболистах и в том, насколько вы уверены в своих способностях.

Но я могу сказать вам одно: Премьер-лига – это сложно. Играть в «Манчестер Юнайтед» трудно, ведь легче играть практически в любой другой команде, а не в «Манчестер Юнайтед», поскольку давление всегда столь высоко. С этим вам придется справляться.

Но если вы уверены в себе, это лучшее испытание, и это определенно лучший клуб, в котором ты хочешь оказаться в качестве игрока. Это зависит от конкретных футболистов, и в особенности это зависит от характера игрока, от его личности.

У ван де Бека было много травм. Я работал с ним в течение двух лет [в «Манчестер Юнайтед»], а до этого он выступал здесь под руководством разных тренеров. У него также была аренда [в «Эвертон»].

На самом деле, с того момента, как я пришел в «Манчестер Юнайтед», он не был тем футболистом, каким он был в «Аяксе», потому что был травмирован. Очень часто он был недоступен и затем долгое время пытался восстанавливаться. Наверное, это главная причина, по которой он не играл.

Летом мы приняли решение в пользу аренды, но она не была оформлена, и затем у него оставалось мало возможностей, поскольку мы также подписываем игроков на эту позицию и приходим к договоренностям с ними, заключая контракты. Конкуренция была высокой», – сказал тен Хаг.

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17 комментариев
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Все и всё вокруг виновато и мешает ТенХагу достигать высоких результатов с МЮ. Прям как плохому танцору
+23
-7
+16
Легче играть в любой другой команде, а не в «МЮ»

Потому что в других командах есть тренер, а не мемный голландский аниматор
+19
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Онана настолько уверен в себе, что даже привозы в каждом втором матче не мешают ему играть в лучшем клубе.
+9
-4
+5
Хааг уже сам ждёт когда его уволят с выплатой оставшейся части зп в 13.5 млн фунтов
+5
0
+5
Я даже не знаю с чего я больше ору: с глупостей 7Хага или с пафоса Ротенберга🤔
+6
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Тебе бы лучше тренировать в любой другой команде. МЮ и АПЛ это трудно и не для тебя
+1
0
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- Мам, я хочу Ротенберга!
- У нас есть Ротентерг дома!

Ротенберг дома:
"МЮ лучший клуб для тех кто уверен в себе..."
+1
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Но если вы уверены в себе, это лучшее испытание, и это определенно лучший клуб, в котором ты хочешь оказаться в качестве игрока.

То есть не в солнечной Испании играть за легендарные клубы, не в супер командах Сити и Ливерпуль, а в проблемном МЮ без гарантии светлого будущего
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"Но если вы уверены в себе, это лучшее испытание, и это определенно лучший клуб, в котором ты хочешь оказаться в качестве игрока."
А тренер может быть любой...
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В любой другой команде играть легче потому, что там есть тренеры.
А в МЮ после Сэра Алекса - шапито с физруками
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количество травм Дони не делает Хаага умнее.
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Давно удивляюсь наглости Тен Хага. На серьезных щах такое говорит и ни один мускул не дергается
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Главное это уверенность в себе. Вне зависимости от результатов
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Если твой тренер - тен, то можно быть уверенным в себе, если ты - ван де.
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