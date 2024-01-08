Тен Хаг о ван де Беке и трансферах молодых в будущем: «АПЛ – это трудно. Легче играть в любой другой команде, а не в «МЮ». Но это лучший клуб, если вы уверены в себе»

Главный тренер «МЮ» высказался о последствиях работы на трансферном рынке.

тен Хаг ответил на вопрос о том, приведет ли ситуация с полузащитником Донни ван де к нежеланию молодых футболистов переходить в «Манчестер Юнайтед» в будущем. За последние полтора сезона хавбек провел в общей сложности 8 игр в Премьер-лиге и не отыграл ни одного матча в чемпионате Англии в полном объеме. 1 января « » отдал ван де Бека в аренду франкфуртскому « ».

«Дело всегда в этих [молодых] футболистах и в том, насколько вы уверены в своих способностях.

Но я могу сказать вам одно: Премьер-лига – это сложно. Играть в «Манчестер Юнайтед» трудно, ведь легче играть практически в любой другой команде, а не в «Манчестер Юнайтед», поскольку давление всегда столь высоко. С этим вам придется справляться.

Но если вы уверены в себе, это лучшее испытание, и это определенно лучший клуб, в котором ты хочешь оказаться в качестве игрока. Это зависит от конкретных футболистов, и в особенности это зависит от характера игрока, от его личности.

У ван де Бека было много травм. Я работал с ним в течение двух лет [в «Манчестер Юнайтед»], а до этого он выступал здесь под руководством разных тренеров. У него также была аренда [в «Эвертон»].

На самом деле, с того момента, как я пришел в «Манчестер Юнайтед», он не был тем футболистом, каким он был в « », потому что был травмирован. Очень часто он был недоступен и затем долгое время пытался восстанавливаться. Наверное, это главная причина, по которой он не играл.

Летом мы приняли решение в пользу аренды, но она не была оформлена, и затем у него оставалось мало возможностей, поскольку мы также подписываем игроков на эту позицию и приходим к договоренностям с ними, заключая контракты. Конкуренция была высокой», – сказал тен Хаг.

Ван де Бек – один из главных провалов «МЮ» в XXI веке

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