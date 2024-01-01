«МЮ» отдал ван де Бека «Айнтрахту» в аренду с опцией выкупа
Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».
Франкфуртский клуб официально объявил о рассчитанной до окончания сезона аренде полузащитника, уточнив, что в соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека.
Ранее сообщалось, что в случае выкупа прав на футболиста «Айнтрахту» придется выплатить «Манчестер Юнайтед» 11+4 миллиона евро.
В текущем сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в чемпионате Премьер-лиги. Подробную статистику 26-летнего нидерландца можно посмотреть здесь.
Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0.
На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
Швайни был в хаосе мю.
Не канают примеры)
В Арсенале пылил неплохо, но там столько игроков "пылили неплохо", что и сосчитать трудновато.