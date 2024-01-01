«МЮ» отдал ван де Бека «Айнтрахту» в аренду с опцией выкупа

Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».

Франкфуртский клуб официально объявил о рассчитанной до окончания сезона аренде полузащитника, уточнив, что в соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека.

Ранее сообщалось, что в случае выкупа прав на футболиста « » придется выплатить « » 11+4 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в чемпионате Премьер-лиги. Подробную статистику 26-летнего нидерландца можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт франкфуртского «Айнтрахта»