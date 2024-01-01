«МЮ» отдал ван де Бека «Айнтрахту» в аренду с опцией выкупа

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».

Франкфуртский клуб официально объявил о рассчитанной до окончания сезона аренде полузащитника, уточнив, что в соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека.

Ранее сообщалось, что в случае выкупа прав на футболиста «Айнтрахту» придется выплатить «Манчестер Юнайтед» 11+4 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь 1 матч в чемпионате Премьер-лиги. Подробную статистику 26-летнего нидерландца можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт франкфуртского «Айнтрахта»

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34 комментария
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Был классным футболистом
+27
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+27
Удачи парню, кошмар закончился !
+21
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+21
Ответ Maltsev Ilya
Был классным футболистом
Выскажу непопулярное мнение, но я и в лучшие его годы в Аяксе не особо понимал, в чем конкретно он по-настоящему силен.

Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0.

На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
+22
-8
+14
Донни свободен!
+8
0
+8
Купили за 40, отдают за 15. Преклоняюсь перед менеджментом МанЮ. Чел в самом расцвете сил просидел 3 года на лавке в английском середняке.
+10
-3
+7
Ответ AmanEsen
Выскажу непопулярное мнение, но я и в лучшие его годы в Аяксе не особо понимал, в чем конкретно он по-настоящему силен. Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0. На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
Поди был неплох в арсенале.
Швайни был в хаосе мю.
Не канают примеры)
+6
-1
+5
Ну хоть кто то из МЮ выиграет у Баварии
+3
0
+3
Удачи! Надеюсь, впервые за 4 года начнёт играть в свой футбол. В атаку умеет, Бундеслига - турнир в целом открытый и атакующий, должно получиться)
+2
0
+2
Удивительно, как этот челик умудряется попасть в такие клубы как Айнтрахт и Сосьедад и Эвертон. Хотя его уровень максимум какой нибудь Волендам или Эксельсиор
+4
-2
+2
Айнтрахт получше
+1
0
+1
Добби свободен
+1
0
+1
А МЮ 7Хага не хочет тоже отдать в аренду кому-нибудь?
+1
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+1
Выбрал еврокубки 👍
+1
0
+1
Удачи Донни от всей души! Дай бог реанимирует свою карьеру...
+1
0
+1
Ответ Игорь Хвостов
простите, а с Подольски что за пример?
Ну Подольски в сборной был машиной, в клубном футболе, особенно за пределами Германии был просто добротным игроком.

В Арсенале пылил неплохо, но там столько игроков "пылили неплохо", что и сосчитать трудновато.
+1
0
+1
Удачи, Донни!!! Может в Бундеслиге получится лучше...
+1
0
+1
Заранее прошу прощения, будет душно. Андрей Тарасов, а разве так говорят: "в чемпионате Премьер-лиги"? Премьер-лига — это и есть чемпионат)
+2
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+1
Давно надо было ему куда нибудь переходить,ради игровой практики.
+1
0
+1
Ответ AmanEsen
Выскажу непопулярное мнение, но я и в лучшие его годы в Аяксе не особо понимал, в чем конкретно он по-настоящему силен. Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0. На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
простите, а с Подольски что за пример?
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0
Ответ AmanEsen
Выскажу непопулярное мнение, но я и в лучшие его годы в Аяксе не особо понимал, в чем конкретно он по-настоящему силен. Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0. На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
Мюллер всегда лучше всех работал с пространством и двигался между линий, недаром для него чуть ли не отдельное амплуа придумали(раумдойтер). А Ван де Бек просто продукт новой футбольной школы, который исключительно полезен и гармоничен в выстроенной командной игре, но не обладает топовыми качествами. Из той же оперы Маунт.
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Ответ AmanEsen
Выскажу непопулярное мнение, но я и в лучшие его годы в Аяксе не особо понимал, в чем конкретно он по-настоящему силен. Был винтиком команды, да, открывался, бегал много, принимал мячи, давал пасы и бил когда надо. То есть не фальшивил в командной игре, что тоже важно конечно, но вот конкретно индивидуальных качеств не замечал в нем. Этакий Томас Мюллер 2.0. На немца тоже всегда хотелось взглянуть вне немецкой машины. Потому что были уже примеры с Швайни и Подольски.
сравнить Дони с Мюллером-это конечно космос))) Один сыграл полтора сезона на высоком уровне , второй мало того, что не раз отличался своей "карявой" но эффективной индивидуальной игрой, имеет собственный стиль игры и подчерк, так ещё и планку за всю карьеру ни разу не опускал при разных тренерах и коллективах... и кто-то же заплюсовал))
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Ответ Le Tallec
Донни свободен!
Как по мне то лучше Донни Освобожденный
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Ответ Aristokratt
Удивительно, как этот челик умудряется попасть в такие клубы как Айнтрахт и Сосьедад и Эвертон. Хотя его уровень максимум какой нибудь Волендам или Эксельсиор
Донни то всего 26. А вот как Дэви Классен, проданный в свое время "Аяксом" в "Эвертон" за 27,00 млн € и не заигравший там, транзитом через "Вердер" вернулся в Амстердам всего за 11,70 млн €. И не будучи игроком старта "Аякса" в прошлом сезоне летом в 30 лет (правда свободным агентом) перешел в миланский "Интер"!!! - вот это для меня действительно большая загадка. Зачем этой скоростной команде игрок, который и в молодые то годы не выделялся мобильностью (в отличие от того же Ван де Бека)???
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Не удивлюсь если будет разрывать 😃
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-1 Нидерланд либо Голланд
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Я думаю болельщики МЮ ждут другую новость на 1-ое января!
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Донни освобожденный! Брали для глубины, но даже в тяжёлые времена особо не использовали, зачем такая глубина?
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Такое ощущение, что из того аякса никто так и не заиграл стабильно на высоком уровне
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будет сидеть на банке всю аренду
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Как же так, ведь скейтеры говорили, что Тен Хаг в команде держит лишь бывших аяксидов🤭
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