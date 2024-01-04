Тен Хаг о Санчо в «Боруссии»: «Нет новостей. Когда появятся, мы сообщим»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что отстраненный от тренировок с «МЮ» вингер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

«Не могу ничего сказать по поводу [Санчо и «Боруссии»]. Мы должны подождать и посмотреть, как идут дела. Когда у нас появятся новости, мы сообщим вам. Не могу ничего сказать на эту тему, потому что нет никаких новостей», – сказал тренер МЮ».

Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тен Хагом.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам