Тен Хаг о Санчо в «Боруссии»: «Нет новостей. Когда появятся, мы сообщим»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что отстраненный от тренировок с «МЮ» вингер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

«Не могу ничего сказать по поводу [Санчо и «Боруссии»]. Мы должны подождать и посмотреть, как идут дела. Когда у нас появятся новости, мы сообщим вам. Не могу ничего сказать на эту тему, потому что нет никаких новостей», – сказал тренер МЮ».

Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тен Хагом.

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3 комментария
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Тен Хаг об Антони: нет результативных действий. Когда появятся, мы сообщим
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как ни крути даже самый худший Санчо будет полезнее и сильнее Антони, но хагу соровно на спортивный аспект, главное игроки дуют в одно место рофло тренеру
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