«Боруссия» рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе. Переговоры идут хорошо

В дортмундской «Боруссии» рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.

Немецкий клуб работает над арендами вингера («Манчестер Юнайтед») и защитника («Челси»). По информации авторитетного инсайдера , переговоры развиваются хорошо. В « » растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.

Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только « » окончательно одобрит переход. «Челси» пока еще продолжает вносить разъяснения по условиям аренды Матсена.

Статистику 23-летнего англичанина можно посмотреть здесь, а 21-летнего нидерландца – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам