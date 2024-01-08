«Боруссия» рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе. Переговоры идут хорошо
В дортмундской «Боруссии» рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.
Немецкий клуб работает над арендами вингера Джейдона Санчо («Манчестер Юнайтед») и защитника Иана Матсена («Челси»). По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры развиваются хорошо. В «Боруссии» растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.
Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только «Манчестер Юнайтед» окончательно одобрит переход. «Челси» пока еще продолжает вносить разъяснения по условиям аренды Матсена.
Статистику 23-летнего англичанина можно посмотреть здесь, а 21-летнего нидерландца – здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Шмелям Удачи!