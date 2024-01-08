«Боруссия» рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе. Переговоры идут хорошо

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Иан Матсен Фабрицио Романо Футбол

В дортмундской «Боруссии» рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.

Немецкий клуб работает над арендами вингера Джейдона Санчо («Манчестер Юнайтед») и защитника Иана Матсена («Челси»). По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры развиваются хорошо. В «Боруссии» растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.

Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только «Манчестер Юнайтед» окончательно одобрит переход. «Челси» пока еще продолжает вносить разъяснения по условиям аренды Матсена.

Статистику 23-летнего англичанина можно посмотреть здесь, а 21-летнего нидерландца – здесь.

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14 комментариев
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Боруссия красавцы, бесплатно подписывают двух хороших игроков. Не удивлюсь, если МЮ и Челси будут платить бОльшую часть зарплаты
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Ватцке брал уроки у Гинера?)
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с топовым спортдиром МЮ, они Санчу до лета оформлять будут
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Зачем Челси отдавать игрока с полгодом контракта в аренду, когда нужны продажи? Это просто бред.
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Надеюсь Санчо сможет перезапустить свою карьеру и заиграть в полную силу!
Шмелям Удачи!
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кагава, сатин, гетце, хуммельс, теперь санчо. Боруссия любит забирать обратно
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там два юнца перед приходом Санчо загуляли у Терзича, отмечали возвращения Джейдона небось
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Ответ Александр Колосов
Боруссия красавцы, бесплатно подписывают двух хороших игроков. Не удивлюсь, если МЮ и Челси будут платить бОльшую часть зарплаты
А кто из Челси приходит?
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Ответ Mixos Demid
А кто из Челси приходит?
Матсен, в новости написано же
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Ответ Любезный Коссутий
с топовым спортдиром МЮ, они Санчу до лета оформлять будут
А когда это у МЮ спортдир появился, я что-то пропустил?🤔
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Ответ Люблю Марго Робби
А когда это у МЮ спортдир появился, я что-то пропустил?🤔
Мерто.
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Ответ Любезный Коссутий
Мерто.
Что-то забыл про него совсем, думал уже свалил шарлатан
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Ответ Люблю Марго Робби
Что-то забыл про него совсем, думал уже свалил шарлатан
нет еще, но он, походу, вторым слетит, вслед за Арнольдом.
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Ответ Акира_1
Зачем Челси отдавать игрока с полгодом контракта в аренду, когда нужны продажи? Это просто бред.
На трансфермаркте у Матсена контракт до лета 25-го
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