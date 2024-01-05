Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» затягивается, клубы пока не договорились об аренде. «Дортмунд» вряд ли получит право выкупа

Переход Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» затягивается.

Напомним, вингер « » близок к возвращению в «Боруссию» на правах аренды. Сообщалось, что должен был присоединиться к немецкой команде 5 января, а манкунианцы получат около 3 млн евро.

По данным Sky Sport, «МЮ» и «Боруссия» по-прежнему не достигли полного соглашения по Санчо. Переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что дортмундцы вряд ли получат право выкупа по окончании аренды.

Санчо перешел в «МЮ» из « » летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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