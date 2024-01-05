Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» затягивается, клубы пока не договорились об аренде. «Дортмунд» вряд ли получит право выкупа

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Переход Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» затягивается.

Напомним, вингер «Манчестер Юнайтед» близок к возвращению в «Боруссию» на правах аренды. Сообщалось, что Санчо должен был присоединиться к немецкой команде 5 января, а манкунианцы получат около 3 млн евро.

По данным Sky Sport, «МЮ» и «Боруссия» по-прежнему не достигли полного соглашения по Санчо. Переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что дортмундцы вряд ли получат право выкупа по окончании аренды.

Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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9 комментариев
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Боруссия без Санчо спокойно обойдется, а вот Санчо без игровой практики и МЮ с высокооплачиваемым балластом в составе больше потеряют.
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Ответ Артём Берёзкин
Ну мю наоборот нужно чтоб игрока выкупили , видимо Дортмунд не хочет платить большие деньги за него
Не факт
Возможно не хотят прописывать сумму выкупа, которая будет довольно небольшой, да и тен хаг может долго не протянуть, учитывая результаты
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+3
Ответ Артём Берёзкин
Ну мю наоборот нужно чтоб игрока выкупили , видимо Дортмунд не хочет платить большие деньги за него
Мю наверняка хочет, чтобы Санчо впечатлил другие клубы, и продать его за 45- 50+ млн
+2
0
+2
Ответ Артём Берёзкин
Ну мю наоборот нужно чтоб игрока выкупили , видимо Дортмунд не хочет платить большие деньги за него
Скорее всего, МЮ хочет или чтобы выкуп большой прописан был, или без права выкупа, чтобы стату подтянул и вернулся или играть в команде, или выставить по нормальному ценнику
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Ну мю наоборот нужно чтоб игрока выкупили , видимо Дортмунд не хочет платить большие деньги за него
+3
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Боруссия молодец!
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Ответ окечуква
Боруссия без Санчо спокойно обойдется, а вот Санчо без игровой практики и МЮ с высокооплачиваемым балластом в составе больше потеряют.
Пофиг, всё равно Спиннер в основе продолжит позориться.
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