Переход Санчо в «Боруссию» может ослабить позиции Ройса. Капитан «Дортмунда» конфликтует с Терзичем

Возвращение Джейдона Санчо ослабит позиции Марко Ройса в дортмундской «Боруссии».

Сообщалось, что Санчо близок к возвращению в «Боруссию» из « » на правах аренды.

По информации Bild, тренерский штаб дортмундцев планирует задействовать как в качестве вингера, так и на позиции центрального атакующего полузащитника, что приведет к конкуренции с . Сообщается, что немец может утратить позиции в клубе, поскольку его отношения с остаются натянутыми.

Напомним, ранее стало известно, что Ройс конфликтует с Терзичем и является одним из игроков, возглавляющих сопротивление против тренера.

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