Переход Санчо в «Боруссию» может ослабить позиции Ройса. Капитан «Дортмунда» конфликтует с Терзичем

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед бундеслига Германия возможные трансферы Марко Ройс Джейдон Санчо Эдин Терзич Футбол

Возвращение Джейдона Санчо ослабит позиции Марко Ройса в дортмундской «Боруссии».

Сообщалось, что Санчо близок к возвращению в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

По информации Bild, тренерский штаб дортмундцев планирует задействовать Санчо как в качестве вингера, так и на позиции центрального атакующего полузащитника, что приведет к конкуренции с Марко Ройсом. Сообщается, что немец может утратить позиции в клубе, поскольку его отношения с Эдином Терзичем остаются натянутыми.

Напомним, ранее стало известно, что Ройс конфликтует с Терзичем и является одним из игроков, возглавляющих сопротивление против тренера.

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3 комментария
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Так Ройс и не капитан больше
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Жесть что в Дортмунде происходит. Еще не факт, что Санчо попадет в более комфортную атмосферу по сравнению с МЮ
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Ну да,ведь до этого они ни разу не пересекались в Дортмунде
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