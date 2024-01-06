Переход Санчо в «Боруссию» может ослабить позиции Ройса. Капитан «Дортмунда» конфликтует с Терзичем
Возвращение Джейдона Санчо ослабит позиции Марко Ройса в дортмундской «Боруссии».
Сообщалось, что Санчо близок к возвращению в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
По информации Bild, тренерский штаб дортмундцев планирует задействовать Санчо как в качестве вингера, так и на позиции центрального атакующего полузащитника, что приведет к конкуренции с Марко Ройсом. Сообщается, что немец может утратить позиции в клубе, поскольку его отношения с Эдином Терзичем остаются натянутыми.
Напомним, ранее стало известно, что Ройс конфликтует с Терзичем и является одним из игроков, возглавляющих сопротивление против тренера.
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