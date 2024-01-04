«Боруссия» заплатит Санчо треть зарплаты за полгода – 3 млн евро. «МЮ» возьмет на себя 6 млн

«Боруссия» будет платить Джейдону Санчо треть зарплаты во время аренды из «МЮ».

Как сообщает The Times, немецкий клуб готов взять на себя треть от суммы, которую получает в «МЮ», – 2,6 млн фунтов (3 млн евро) за полгода. Оставшиеся 5,2 млн фунтов (6 млн евро) выплатит сам «Юнайтед» – несмотря на то, что Санчо не будет играть за клуб во второй половине сезона.

Если бы « » согласился платить Санчо все 300 тысяч фунтов (около 347 тысяч евро) в неделю, которые он получает в « », то он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды, и это могло бы испортить атмосферу в раздевалке.

Сейчас самая большая зарплата в «Боруссии» у Никласа Зюле, который получает 166 тысяч фунтов (около 193 тысяч евро) в неделю.

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия аренды Санчо. Он может присоединиться к «Боруссии» уже завтра.

Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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