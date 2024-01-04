«Боруссия» заплатит Санчо треть зарплаты за полгода – 3 млн евро. «МЮ» возьмет на себя 6 млн
«Боруссия» будет платить Джейдону Санчо треть зарплаты во время аренды из «МЮ».
Как сообщает The Times, немецкий клуб готов взять на себя треть от суммы, которую Джейдон получает в «МЮ», – 2,6 млн фунтов (3 млн евро) за полгода. Оставшиеся 5,2 млн фунтов (6 млн евро) выплатит сам «Юнайтед» – несмотря на то, что Санчо не будет играть за клуб во второй половине сезона.
Если бы «Дортмунд» согласился платить Санчо все 300 тысяч фунтов (около 347 тысяч евро) в неделю, которые он получает в «Манчестер Юнайтед», то он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды, и это могло бы испортить атмосферу в раздевалке.
Сейчас самая большая зарплата в «Боруссии» у Никласа Зюле, который получает 166 тысяч фунтов (около 193 тысяч евро) в неделю.
Ранее стало известно, что клубы согласовали условия аренды Санчо. Он может присоединиться к «Боруссии» уже завтра.
Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Да и Гарначо не далеко ушел
Азар сделал не правильный выбор