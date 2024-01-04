«Боруссия» заплатит Санчо треть зарплаты за полгода – 3 млн евро. «МЮ» возьмет на себя 6 млн

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Боруссия» будет платить Джейдону Санчо треть зарплаты во время аренды из «МЮ».

Как сообщает The Times, немецкий клуб готов взять на себя треть от суммы, которую Джейдон получает в «МЮ», – 2,6 млн фунтов (3 млн евро) за полгода. Оставшиеся 5,2 млн фунтов (6 млн евро) выплатит сам «Юнайтед» – несмотря на то, что Санчо не будет играть за клуб во второй половине сезона.

Если бы «Дортмунд» согласился платить Санчо все 300 тысяч фунтов (около 347 тысяч евро) в неделю, которые он получает в «Манчестер Юнайтед», то он стал бы самым высокооплачиваемым игроком команды, и это могло бы испортить атмосферу в раздевалке.

Сейчас самая большая зарплата в «Боруссии» у Никласа Зюле, который получает 166 тысяч фунтов (около 193 тысяч евро) в неделю.

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия аренды Санчо. Он может присоединиться к «Боруссии» уже завтра.

Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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9 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Жизнь удивительная штука: можно уйти из Боруссии как Санчо, а можно как Беллингем
Можно придти в реал как Беллингем, а можно как Азар
+4
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+4
Удачи Санчо в реанимации карьеры,почему-то кажется,что у него проучится,парень очень талантливый!
+4
-1
+3
Жизнь удивительная штука: можно уйти из Боруссии как Санчо, а можно как Беллингем
+5
-3
+2
акк в фифе забрали у него? иначе зачем карьеру реанимировать
+2
0
+2
Прекрасное развитие событий. Игрок уходит в Боруссию, МЮ платит 2 трети зарплаты, а в самом МЮ играть будут такие божественные вингеры как Антони и Пельестри
Да и Гарначо не далеко ушел
+2
0
+2
А там глядишь и Тен Хага попросят
+1
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+1
понятно, что сейчас весь этот неликвид нужно сливать, но если сэр Джим также будет делать с при нем купленными игроками, то труба дело
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Ответ Дедушкин самогон
Можно придти в реал как Беллингем, а можно как Азар
Азар зарубил карьеру переходом в мадридский реал ИЗМЕНЕНО
Азар сделал не правильный выбор
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Ответ damondiamond
акк в фифе забрали у него? иначе зачем карьеру реанимировать
в Дортмунде конект лучше поэтому и переходит. В Манчестере у него сервера лагали сильно поэтому загрустил бедняга
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