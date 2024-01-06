«МЮ» не хочет добавлять опцию выкупа Санчо в сделку по аренде в «Дортмунд». Летом «Юнайтед» вновь оценит ситуацию

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не хочет прописывать опцию выкупа Джейдона Санчо.

Клуб из Манчестера не хочет включать опцию выкупа в сделку по аренде футболиста в дортмундскую «Боруссию», так как летом ситуация будет оценена еще раз.

«Манчестер Юнайтед» и Ineos против невысокой опции покупки, так как нынешняя стоимость Санчо с учетом отсутствия игровой практики невелика. Будущее Санчо будет решаться в июне.

Англичанин перешел в «МЮ» из «Дортмунда» летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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7 комментариев
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Ответ Люблю Марго Робби
Надеюсь заиграет, чтоб можно было эту цацу продать за нормальные деньги и забыть как страшный сон, за три года кроме своего гнустного характера ничего не показал, скучать не будем
цацкаются сейчас только со спиннером.
у спиннера 0+0 за почти 30 игр за 100 млн. хорошо что тебя, лол, это не смущает))
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все верно, надо дать шанс Санче заиграть при четвертом тренере в МЮ - мало ли, как сложатся дела у Тен Хага к тому времени.
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Надеюсь заиграет, чтоб можно было эту цацу продать за нормальные деньги и забыть как страшный сон, за три года кроме своего гнустного характера ничего не показал, скучать не будем
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Отправить лысого куда-нибудь по дальше легче и выгоднее для МЮ. Если так будет продолжаться МЮ занимает максимально низкое место.
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Ответ Люблю Марго Робби
Надеюсь заиграет, чтоб можно было эту цацу продать за нормальные деньги и забыть как страшный сон, за три года кроме своего гнустного характера ничего не показал, скучать не будем
Я думаю, что такой план и есть на этого кальянного рэпера
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