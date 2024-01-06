«МЮ» не хочет добавлять опцию выкупа Санчо в сделку по аренде в «Дортмунд». Летом «Юнайтед» вновь оценит ситуацию

«Манчестер Юнайтед» не хочет прописывать опцию выкупа Джейдона Санчо.

Клуб из Манчестера не хочет включать опцию выкупа в сделку по аренде футболиста в дортмундскую «Боруссию», так как летом ситуация будет оценена еще раз.

«Манчестер Юнайтед» и Ineos против невысокой опции покупки, так как нынешняя стоимость Санчо с учетом отсутствия игровой практики невелика. Будущее Санчо будет решаться в июне.

Англичанин перешел в «МЮ» из «Дортмунда» летом 2021 года за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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