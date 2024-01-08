Бабич об РПЛ: «Все хотят быть готовыми хорошо играть в Европе после снятия бана. Приезжают иностранцы, инвестиции растут»

Защитник «Спартака» отметил, что клубы Мир РПЛ хотят быть готовыми к еврокубкам.

Российские команды в настоящее время отстранены от выступлений в Лиге чемпионов, и Лиге конференций.

, выступавший до своего перехода в « » за испанскую «Альмерию», поделился мыслями о решении перебраться в Россию.

«Часто в шутку, когда меня спрашивают, я отвечаю, что после температуры «плюс 50» мне хотелось поехать в более холодные места – где «минус 50». С этой точки зрения я не ошибся, выбор отличный, и я быстро вписываюсь.

Приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо играть в Европе после снятия бана.

Есть разница, у меня наиболее продолжительная подготовка – шесть недель в Дубае», – сказал 27-летний серб.

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