Мостовой о «Спартаке»: «Уход Абаскаля точно ошибкой не будет. Он что хочет, то и делает, мне надоело»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Квинси Промес Срджан Бабич Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не будет хуже без Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль на Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает.

Но с точки зрения футбола его понять можно: приехал Бабич, сразу заявил, что он основной. Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить.

Основной у него только Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак», так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.

Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой – расстаться с ним. Могу сказать, что если Абаскаль уйдет, то это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только не видели», – заявил экс-хавбек красно-белых.

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27 комментариев
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Абаскаль уходи! Мостовой решил, что пора.
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Если вам не нравится ваша работа, то знайте, что есть журналист, который каждый день звонит Мостовому и спрашивает его про Абаскаля. Вот где ад!
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Царю, видите ли, надоело )
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Тебе надоело ты и уходи, чудак человек.
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А ты уж как нам надоел с однотипными высказываниями!
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Жжикия днище со времён Карреры

Он им был всегда - медленный толстожоп

Его страховал жиго и мерзкие журналисты с матч тв за бабло от бандитов расхваливали это чудо

Ненавижу его с Амкара, с того момента, когда он за горло схватил Промеса

Его агент щенев от шишкановских бандитов кроме жжикии приволок в Спартак днаря чернова и ещё кучу шлака

Посмотрите коммент-шоу, где этот тупой щенев просто вскрылся
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Я сейчас закончу вообще все)))
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Ответ Ебздрогыч
Если вам не нравится ваша работа, то знайте, что есть журналист, который каждый день звонит Мостовому и спрашивает его про Абаскаля. Вот где ад!
Вы не правы, для журналиста, это как раз таки рай 😁
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Партия : Дайте Мостовому порулить !
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Если даже он получит лиценцию, такого токсика ни один норм управленец не возмет тренировать клуб. Разве, что Пари нн, которым нужен хайп либо Амкар, к которым ни кто больше не идёт
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Спартак, вы куда смотрите??? Мостовому надоело!!!
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Да плевать, что там думает этот "иксперд".
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Саня, ты бы знал, как ты всем надоел:)
Но приходится постоянно натыкаться на твои тупые интервью. Как быть с тобой?:)
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Ответ murzzzzzilka
Саня, ты бы знал, как ты всем надоел:) Но приходится постоянно натыкаться на твои тупые интервью. Как быть с тобой?:)
мостовой: взять меня тренером Спартака! и! ЛФЛ - гарантирую!!!
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Ответ dodovtimurr
Абаскаль уходи! Мостовой решил, что пора.
Он, вроде как, еще в момент прихода Абаскаля в "Спартак" решил что пора )
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Я мало кого любила...
второй надоел , третьего забыла😂
Четвёртый исчез во вторник...
О первом почти ничего не помню...
Но Саня наш совсем не такой....🥳и тд
Конечно , Абаскаль не попытка номер пять....а кого , Сань , назови ...ну ты скажи ...
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Запуск Мостового в космос без возврата, похоже, тоже ошибкой не будет. А то, что хочет, то и говорит. Всем надоел.
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Абаскаль для Мостового словно Байден для Трампа.
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Абаскаль уходи! Мостовому всё это надоело!
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Кресло зашаталось под Абаскалем))
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Мостовой продолжает подбивать клинья и строить воздушный мостик для себя к тренерской скамейке Спартака !
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Мостовой о «Спартаке»: «Или я, или Абаскаль, мне это всё надоело»
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Кутепов тоже в сборной играл ,где он,шашлык стал слишком много валяться на газоне
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Ну уж нет, мы тебя терпим давай и ты потерпи.
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Мостовой - продажная мерзкая бандитская марионетка, как карпин, Писарев, Шалимов и ещё куча мерзавцев, которые писали письмо 14

Все эти клоуны выполняли задание тамбовских по приводу в сборную романцева. И вовсе не для победы где-то, а просто все они были и есть бандитские терпилы, которые отдавали и отдают часть зарплаты бандитам
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