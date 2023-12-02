Мостовой о «Спартаке»: «Уход Абаскаля точно ошибкой не будет. Он что хочет, то и делает, мне надоело»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не будет хуже без Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль на Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с . Что хочет, то и делает.

Но с точки зрения футбола его понять можно: приехал , сразу заявил, что он основной. Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить.

Основной у него только . У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак», так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.

Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой – расстаться с ним. Могу сказать, что если Абаскаль уйдет, то это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в « » мы кого только не видели», – заявил экс-хавбек красно-белых.

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