Мостовой о «Спартаке»: «Уход Абаскаля точно ошибкой не будет. Он что хочет, то и делает, мне надоело»
Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не будет хуже без Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль на Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает.
Но с точки зрения футбола его понять можно: приехал Бабич, сразу заявил, что он основной. Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить.
Основной у него только Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак», так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.
Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой – расстаться с ним. Могу сказать, что если Абаскаль уйдет, то это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только не видели», – заявил экс-хавбек красно-белых.
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Он им был всегда - медленный толстожоп
Его страховал жиго и мерзкие журналисты с матч тв за бабло от бандитов расхваливали это чудо
Ненавижу его с Амкара, с того момента, когда он за горло схватил Промеса
Его агент щенев от шишкановских бандитов кроме жжикии приволок в Спартак днаря чернова и ещё кучу шлака
Посмотрите коммент-шоу, где этот тупой щенев просто вскрылся
Но приходится постоянно натыкаться на твои тупые интервью. Как быть с тобой?:)
второй надоел , третьего забыла😂
Четвёртый исчез во вторник...
О первом почти ничего не помню...
Но Саня наш совсем не такой....🥳и тд
Конечно , Абаскаль не попытка номер пять....а кого , Сань , назови ...ну ты скажи ...
Все эти клоуны выполняли задание тамбовских по приводу в сборную романцева. И вовсе не для победы где-то, а просто все они были и есть бандитские терпилы, которые отдавали и отдают часть зарплаты бандитам