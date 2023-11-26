Бабич о матче с «Балтикой» в снегопад: «Это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий»
Срджан Бабич тяжело перенес матч «Балтики» и «Спартака» в снегопад.
«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле.
– Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе.
– Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации Евро?
– Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем – что будет так много снега. Было очень тяжело играть, – сказал защитник красно-белых.
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