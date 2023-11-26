Бабич о матче с «Балтикой» в снегопад: «Это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич тяжело перенес матч «Балтики» и «Спартака» в снегопад.

«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле.

– Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе.

– Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации Евро?

– Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем – что будет так много снега. Было очень тяжело играть, – сказал защитник красно-белых.

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17 комментариев

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red hikkikomori
Забавно было вчера увидеть как Балтика со Спартаком играли на снегу белым мячом, а потом включил матч Альмерия Хетафе, и там играли оранжевым мячом)
+18
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+16
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Вячеслав Припузов
Честно говоря чудо, что не пропустили, спасибо Максименко, который был на кураже и удаче. Как бы ни высок был уровень Бабича, ему, как и всей команде нужно много работать, чтобы максимально не допускать подходы соперников ;к своим воротам на подступах к штрафной при любых условиях, где нужно упрошать, вынося подальше мяч...
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+5
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RWMen
Ответ Вячеслав Припузов
Честно говоря чудо, что не пропустили, спасибо Максименко, который был на кураже и удаче. Как бы ни высок был уровень Бабича, ему, как и всей команде нужно много работать, чтобы максимально не допускать подходы соперников ;к своим воротам на подступах к штрафной при любых условиях, где нужно упрошать, вынося подальше мяч...
Как всегда, еще с конца 90х Спартаку не хватает цепного пса в середине, чтобы выгрызал пространство перед штрафной, накрывал бьющих, собирал подборы после навесов в штрафную...без него так будет в дальнейшем, паника при любой быстрой атаке соперника.
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Алексей Ненахов
Ответ iresh
как всегда зима настала неожиданно
Вы разве не знали , что Россия южная страна и выпадения снега всегда неожиданно , каждый год удивляемся от работников ЖКХ до различных служб
+7
-3
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iresh
как всегда зима настала неожиданно
+2
-1
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Ильдар Фарукшин
Вчера мужчины. Даже 3 игры подряд отлично. После Факела. Так держать. Доиграйте концовку также ❤️❤️❤️❤️
+1
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iresh
Ответ Алексей Ненахов
Вы разве не знали , что Россия южная страна и выпадения снега всегда неожиданно , каждый год удивляемся от работников ЖКХ до различных служб
не знал ! в Краснодаре сейчас + 19
+3
-2
+1
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Алексей Ненахов
Ответ iresh
не знал ! в Краснодаре сейчас + 19
Счастливый человек) у нас утром -7 было
+1
0
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Вячеслав Припузов
Ответ Алексей Ненахов
Счастливый человек) у нас утром -7 было
У нас минус 30 сейчас ещё тепло считается
+1
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Спартак Уокер
Во всем виноват РФС должны были погоду хотя бы посмотреть
+3
-3
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Ковид 07.10.52
И перенести на сегодня игру мозгов не хватило.
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Сергей Жиронкин
Спартак утонул в боллоте Воронежа но в снежном болоте утопил Балтику.
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-1
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Konstantin Zorin
В итоге, вытянули матч на характере, которого не хватило в Воронеже. Респект ребятам!
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tuhkan358@gmail.com
Привыкай в нашем дурдоме не такое увидишь
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Gremlin
Ответ Спартак Уокер
Во всем виноват РФС должны были погоду хотя бы посмотреть
А РФС тут причём? Матч РПЛ проводила.
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