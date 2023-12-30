Тихонов о 5-м месте «Спартака»: «Ожиданий было больше, но из новичков, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может»
Андрей Тихонов ожидал от «Спартака» более успешного выступление в 1-й части сезона.
«Пятое место «Спартака» [в Мир РПЛ]? Несколько очков не хватило до третьего места.
Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше», – сказал бывший игрок «Спартака».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам