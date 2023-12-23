«Баварии» сообщили, что Араухо не уйдет из «Барсы» зимой. Мюнхенцы были готовы заплатить «огромную» сумму

Рональд Араухо не перейдет в «Баварию» зимой.

Мюнхенскому клубу сообщили, что защитник не хочет уходить из «Барселоны» в зимнее трансферное окно. « » была готова заплатить «огромную» сумму за трансфер. пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Несмотря на возможное продление контракта игрока с каталонским клубом, есть вероятность, что мюнхенцы смогут подписать его летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику уругвайца можно найти здесь.

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