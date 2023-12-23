«Баварии» сообщили, что Араухо не уйдет из «Барсы» зимой. Мюнхенцы были готовы заплатить «огромную» сумму

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо не перейдет в «Баварию» зимой.

Мюнхенскому клубу сообщили, что защитник не хочет уходить из «Барселоны» в зимнее трансферное окно. «Бавария» была готова заплатить «огромную» сумму за трансфер. пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Несмотря на возможное продление контракта игрока с каталонским клубом, есть вероятность, что мюнхенцы смогут подписать его летом. 

В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику уругвайца можно найти здесь

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13 комментариев
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С учетом того, что огромная сумма для руководства Баварии - это будет 100 млн (а это примерно рыночная цена), то конечно никуда он не уйдет. Равноценную замену на рынке просто не найти. Действительно огромная за него - это 200 млн. В таком случае именно из-за сильно завышенной цены могут отпустить. Но я сильно удивлюсь, если такое предложение от Баварии будет.
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Де лигт 😁
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А может кто-то прояснить почему вдруг так резко понадобился Араухо? Кто не нравится в защите Баварии: Ким или Де Лигт? Или кто-то пойдет в ротацию? (не смотрю Бундеслигу, поэтому и интересуюсь)
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когда Барса вела переговоры с Левандовским и Киммихом, Бавария и ее поклонники были возмущены таким поведением, но сейчас видимо "это другое"! Лицемерные как баварцы так и их поклонники.
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Ответ Рауан Турсунов
200лямов + де лигт и мусиала тогда подумаем
сиди и мечтай
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