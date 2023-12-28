Гвардиол и Диаш из «Сити» – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Салиба – 3-й, Араухо, Милитао, Трент и Хакими – в топ-10
Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих защитников мира.
После обновления трансферной стоимости список возглавили два защитника «Манчестер Сити» (оба – по 80 млн евро): Йошко Гвардиол и Рубен Диаш.
20 самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt:
1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн евро);
2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн евро);
3. Вильям Салиба («Арсенал», 75 млн евро);
4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);
5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн евро);
6. Эдер Милитао («Реал», 70 млн евро);
7. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 70 млн евро);
8. Маттейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);
9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», 65 млн евро);
10. Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро);
11. Нуну Мендеш («ПСЖ», 60 млн евро);
12. Алессандро Бастони («Интер», 60 млн евро);
13. Жюль Кунде («Барселона», 60 млн евро);
14. Дайо Упамекано («Бавария», 60 млн евро);
15. Габриэл Магальяэс («Арсенал», 60 млн евро);
16. Ким Мин Чжэ («Бавария», 60 млн евро);
17. Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро);
18. Ливай Колуилл («Челси», 55 млн евро);
19. Тео Эрнандес («Милан», 55 млн евро);
20. Бен Уайт («Арсенал», 55 млн евро).
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Так сказать авансом.
Заткнул всех критиков,а воплей то было при покупке.
А по факту,Бенджамин суперстабилен,хорош в обороне,да и в атаке полезен бывает.
Тяжело ему конечно,когда против него очень быстрый игрок,как Митома.
Но для таких есть Томиясу.
Очень хороший,качественный игрок.