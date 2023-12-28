Гвардиол и Диаш из «Сити» – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Салиба – 3-й, Араухо, Милитао, Трент и Хакими – в топ-10

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих защитников мира.

После обновления трансферной стоимости список возглавили два защитника « » (оба – по 80 млн евро): Йошко Гвардиол и .

20 самых дорогих защитников мира по версии :

1. («Манчестер Сити», 80 млн евро);

2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн евро);

3. Вильям Салиба («Арсенал», 75 млн евро);

4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);

5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн евро);

6. Эдер Милитао (« », 70 млн евро);

7. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 70 млн евро);

8. Маттейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);

9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», 65 млн евро);

10. Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро);

11. Нуну Мендеш («ПСЖ», 60 млн евро);

12. Алессандро Бастони («Интер», 60 млн евро);

13. Жюль Кунде («Барселона», 60 млн евро);

14. Дайо Упамекано («Бавария», 60 млн евро);

15. Габриэл Магальяэс («Арсенал», 60 млн евро);

16. Ким Мин Чжэ («Бавария», 60 млн евро);

17. Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро);

18. Ливай Колуилл («Челси», 55 млн евро);

19. Тео Эрнандес («Милан», 55 млн евро);

20. Бен Уайт («Арсенал», 55 млн евро).

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