Гвардиол и Диаш из «Сити» – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Салиба – 3-й, Араухо, Милитао, Трент и Хакими – в топ-10

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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих защитников мира.

После обновления трансферной стоимости список возглавили два защитника «Манчестер Сити» (оба – по 80 млн евро): Йошко Гвардиол и Рубен Диаш.

20 самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt:

1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн евро);

2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», 80 млн евро);

3. Вильям Салиба («Арсенал», 75 млн евро);

4. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);

5. Рональд Араухо («Барселона», 70 млн евро);

6. Эдер Милитао («Реал», 70 млн евро);

7. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 70 млн евро);

8. Маттейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);

9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», 65 млн евро);

10. Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро);

11. Нуну Мендеш («ПСЖ», 60 млн евро);

12. Алессандро Бастони («Интер», 60 млн евро);

13. Жюль Кунде («Барселона», 60 млн евро);

14. Дайо Упамекано («Бавария», 60 млн евро);

15. Габриэл Магальяэс («Арсенал», 60 млн евро);

16. Ким Мин Чжэ («Бавария», 60 млн евро);

17. Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро);

18. Ливай Колуилл («Челси», 55 млн евро);

19. Тео Эрнандес («Милан», 55 млн евро);

20. Бен Уайт («Арсенал», 55 млн евро).

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24 комментария
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Гвардиол молодец , и а списке самых дорогих и в списке разочарований )
+17
0
+17
Ответ Fulyan
Комментарий скрыт
Ну так это и есть реалии английского рынка. Отсюда на ТМ такие цены
+11
0
+11
Ответ Fulyan
Комментарий скрыт
А кто из игроков АПЛ вас тут смущает? Тут все кто выше 60 миллионов - одни из лучших на своей позиции в мире
+13
-4
+9
Ответ luurluur96@gmail.com
где Джеймс
В лазарете
+7
0
+7
Смешно видеть этого ёшку и 80 млн рядом
+3
0
+3
Ответ savik-A.M.
Гвардиол молодец , и а списке самых дорогих и в списке разочарований )
да понятное дело, что из-за возраста высокий ценник. Непонятно, почему настолько большой
+3
-1
+2
Ответ savik-A.M.
Гвардиол молодец , и а списке самых дорогих и в списке разочарований )
у Гвардиола средний рейтинг как у Диаша и чуть больше чем у Уокера , который в сборной лучших 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ войд
Комментарий скрыт
когда игроки лежат с крестами в лазарете, на них цена обычно падает.
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Ответ Убушиев Санал
ван дейк, канселу, алаба, джеймс?
Первые 3 почти пенсионеры, джеймс травмат
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Ответ Jepbar Annayev
Как колуилл может быть дороже тео и уайта???
Семилетний контракт и 20 лет, а у Уайта 3-летний контракт и ему 26.
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Ответ Jepbar Annayev
Как колуилл может быть дороже тео и уайта???
А он и не дороже
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Ответ Jepbar Annayev
Как колуилл может быть дороже тео и уайта???
Ну он талантливый и молодой.
Так сказать авансом.
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Ответ luurluur96@gmail.com
где Джеймс
На больничной койке
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Ответ Fulyan
Комментарий скрыт
то ли дело Васи и Пети, которые чисто на глаз оценивают тут и выдают что то типа "этот не больше двадцатки", "этому три червонца - красная цена"😁
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Гвардиол...? Из-за фамилии что ли?
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Месси : Люблю я Гвардиол.. А-ха-ха-ха..🤭
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Уайт красавец.
Заткнул всех критиков,а воплей то было при покупке.
А по факту,Бенджамин суперстабилен,хорош в обороне,да и в атаке полезен бывает.
Тяжело ему конечно,когда против него очень быстрый игрок,как Митома.
Но для таких есть Томиясу.
Очень хороший,качественный игрок.
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