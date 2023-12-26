«Барселона» хочет вернуть Риада летом. Защитник в аренде, опция обратного выкупа у «Бетиса» – 7 млн евро
«Барселона» намерена вернуть центрального защитника «Бетиса» Шади Риада.
Если севильцы по окончании сезона выкупят арендованного 20-летнего марокканца, то «блауграна» сможет тут же активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
При этом если Риад вернется в «Барселону», «Бетис» получит 50% от суммы дальнейшей перепродажи игрока.
По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонцев считает, что потенциально Риад – защитник уровня Рональда Араухо, который летом может перейти в «Баварию».
Кроме того, есть вероятность, что по окончании сезона «Барсу» покинут защитники Андреас Кристенсен или Жюль Кунде.
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