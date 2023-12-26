«Барселона» хочет вернуть Риада летом. Защитник в аренде, опция обратного выкупа у «Бетиса» – 7 млн евро

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Андреас Кристенсен Жюль Кунде Рональд Араухо Шади Риад Футбол

«Барселона» намерена вернуть центрального защитника «Бетиса» Шади Риада.

Если севильцы по окончании сезона выкупят арендованного 20-летнего марокканца, то «блауграна» сможет тут же активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом если Риад вернется в «Барселону», «Бетис» получит 50% от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонцев считает, что потенциально Риад – защитник уровня Рональда Араухо, который летом может перейти в «Баварию».

Кроме того, есть вероятность, что по окончании сезона «Барсу» покинут защитники Андреас Кристенсен или Жюль Кунде.

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2 комментария
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И что, Риад всех заменит? Кристенсен возможно и покинет, он в основу редко попадает, а Кюнде куда?
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Значит за Араухо реально большие бабки предлагают 💪🏻 жаль если уйдёт но с фин проблемами никуда не денешься
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