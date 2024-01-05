Орлов о переходе Ахметова: «Это говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на россиян, заслуживающих внимания»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Ильзат Ахметов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов предположил, зачем «Зенит» покупает Ильзата Ахметова.

– СМИ написали о том, что «Зенит» покупает у «Краснодара» Ахметова. Пока никаких официальных подтверждений нет. Так что мы можем рассуждать только в гипотетическом ключе. У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?

– Семак видит в Ахметове замену Мостовому или Мантуану?

– Почему замену? Дополнение. Хорошо, когда на одну позицию претендуют два исполнителя. Так должно быть в команде, которая борется за чемпионство. Здесь еще многое должно сойтись. Хочет ли сам Ахметов играть в «Зените»? Тот же Бакаев сам изъявил желание выступать в питерской команде. Но не получилось... По Ахметову сейчас рано делать выводы.

– Говорят, что «Зенит» берет Ахметова только для того, чтобы ослабить прямого конкурента – «Краснодар».

– Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше – кто как себя проявит.

Тот же Педро, думаю, обнадежил болельщиков «Зенита». Ведь говорили о том, что он приедет в команду только тогда, когда ему исполнится 18 лет. То есть в начале февраля. А парень сам захотел провести полноценные сборы с командой и 12 января будет проходить медосмотр с сине-бело-голубыми. Значит, он нацелен на то, чтобы получать здесь постоянную игровую практику, – сказал Орлов.

«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

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35 комментариев
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Гена, а ты не задумывался почему Газпром ищет игроков в командах конкурентах. Насколько бестолковой должна быть академия клуба, насколько неумеющим вводить молодых игроков в основу должен быть главный тренер, чтобы команда, претендующая на чемпионство, подписывала Ахметова..)
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Это он серьезно? Или просто хочет,чтоб опять коментить Зенит разрешили?)
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Ответ angry horse
Лучше бы из своей академии кого-то наигрывали , Ахметов - это точно не усиление😎
Зениту нужен лояльный и более молодой сменщик Ерохина на лавке. Паспорт, который не будет ныть из-за отсутствия игрового времени, но сможет выйти и не похоронить результат. Вот и всё. Для меня загадка почему люди ещё задаются вопросом зачем нужен Ахметов или что он не усиление.
+6
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+6
Забавно понаблюдать со стороны. Только вчера во всех ветках ныли, что Зенит "запарил со своими бразильцами, лучше бы россиян развивал и не вывозил деньги из России", так уже завтра придется читать нытье о том, что Зенит "надоел скупать россиян и ослаблять другие клубы, и лучше бы искал усиление за рубежом".
+6
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Это лишь говорит о том что из-за лимита приходится покупать шлак уровня ФНЛ
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Ответ Джефф Лебовски
Это значит только то, команды Зенит больше нет. Есть ФК Газпром, базирующийся в СПб.
Так и СМ нет. Есть ФК Лукойл из Тарасовки. И ЛОКО нет, есть ФК РЖД, и Динамо нет,есть ФК ВТБ итд
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Орлов - маркитанская лодка. Всегда найдётся бисер для своих.
+7
-5
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В кабинете решили, никто не квакнет, даже Галицкий, всех подмяли.
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Бакаев 2.0
+1
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Ответ WelcomeBackPURE
Да зачем им Вообще Ахметов?! Школа своя есть, недавно выпустили Аршавина, Кержакова, Радимов есть же
Ну, справедливости ради, есть любитель хлеба Круговой, который в нынешнее "безрыбье" является лучшим паспортом слева. Из русскоговорящих сейчас посильнее только Тикнизян, и то, лишь в последнее время. Есть интересный Васильев.
+3
-2
+1
Ответ тралмейстер
Так и СМ нет. Есть ФК Лукойл из Тарасовки. И ЛОКО нет, есть ФК РЖД, и Динамо нет,есть ФК ВТБ итд
Вы правы, к сожалению.
+1
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+1
Ответ тралмейстер
Так и СМ нет. Есть ФК Лукойл из Тарасовки. И ЛОКО нет, есть ФК РЖД, и Динамо нет,есть ФК ВТБ итд
И все они, тратя десятки миллионов, все равно не могут выиграть чемпионат.
+1
0
+1
Это говорит о том, что кто-то с жиру бесится :)
+5
-4
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Лучше бы из своей академии кого-то наигрывали , Ахметов - это точно не усиление😎
+4
-3
+1
Ответ Один живой
Этим трансфером наоборот Краснодар усиливают. Такого среднего игрока, с таким набором не очевидных качеств еще поискать надо. Ладно Ероха сидел на лавке, но он выходил и забивал регулярно. А это кто и зачем? Для тренировочного процесса?
У Ахметова дриблинг отличный. По мнению болельщиков, он автор лучшего гола Краснодара в прошлом сезоне. От четверых ушел в штрафной в том эпизоде.
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Ответ Spartakus1984
Так их чуть больше 30,но ты многих фамилий не сможешь назвать
А вы всех воспитанников Спартака можете назвать?
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Ответ инок
Гена, а ты не задумывался почему Газпром ищет игроков в командах конкурентах. Насколько бестолковой должна быть академия клуба, насколько неумеющим вводить молодых игроков в основу должен быть главный тренер, чтобы команда, претендующая на чемпионство, подписывала Ахметова..)
В среднем он играл 30 мин. за игру - ослабили конкурента, дальше некуда. Без Ахметва - пропал Краснодар!
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Ответ Woenpens
А как быть со статистикой. Считали и писали о том, что больше всех в клубах РПЛ играют випускники ак.Зенита.
Это значит только то, команды Зенит больше нет.
Есть ФК Газпром, базирующийся в СПб.
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0
0
Ответ инок
Гена, а ты не задумывался почему Газпром ищет игроков в командах конкурентах. Насколько бестолковой должна быть академия клуба, насколько неумеющим вводить молодых игроков в основу должен быть главный тренер, чтобы команда, претендующая на чемпионство, подписывала Ахметова..)
А как быть со статистикой. Считали и писали о том, что больше всех в клубах РПЛ играют випускники ак.Зенита.
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Ответ bamboocha
А не проще ли найти прямую замену ерохину а самого ерохина посадить на лавку на подмену? Слишком тупая схема, купить игрока более молодого для сидения на лавке под более старым и через 3 года обоих списать
Ерохин, вероятно, уедет уже зимой, хоть и в аренду в Сочи
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Ответ Jovana Jovičić
Забавно понаблюдать со стороны. Только вчера во всех ветках ныли, что Зенит "запарил со своими бразильцами, лучше бы россиян развивал и не вывозил деньги из России", так уже завтра придется читать нытье о том, что Зенит "надоел скупать россиян и ослаблять другие клубы, и лучше бы искал усиление за рубежом".
Так им всё= по какому поводу нести на Зенит.
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В своем коллективе не пробовали воспитать? :)
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Еще же бакаеву зарплату платят 😂😂😂
Там наверное человек 50 на контрактах газпром мечты сбываются.
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Спасибо лимиту , другой причины я просто не вижу в этом переходе . Орлов настоящий патриот Питера
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