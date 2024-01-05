Медведев о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»: «Преждевременно говорить»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Краснодар Ильзат Ахметов Р-Спорт Футбол

В «Зените» считают преждевременным говорить о трансфере Ильзата Ахметова.

Ранее появилась информация, что хавбек переходит из «Краснодара» в «Зенит». Петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро.

«Преждевременно говорить», – прокомментировал информацию гендиректор и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола.

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8 комментариев
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Ответ mopping 2009
Лично я , не ожидал перехода Ахметова в Зенит.
Лично я , в шоке , как , можно так, расставлять, запятые,🤦,
+2
-1
+1
Медведев там уже галстук выбирает 😏
+1
-1
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Значит переходит
0
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0
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