Медведев о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»: «Преждевременно говорить»

В «Зените» считают преждевременным говорить о трансфере Ильзата Ахметова.

Ранее появилась информация, что хавбек переходит из «Краснодара» в «Зенит». Петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро.

«Преждевременно говорить», – прокомментировал информацию гендиректор и председатель правления « » .

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир и забил 2 гола.

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