Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Суперкубок Франции Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после завоевания Суперкубка Франции.

«У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали – это хорошо.

Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное», – сказал форвард «ПСЖ», контракт которого истекает через полгода.

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29 комментариев
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Сиди да уже в этом псж, уже даже неинтересно что с тобой будет дальше
+39
-2
+37
надеюсь это будет единственный ваш трофей…
+9
-3
+6
Смешно будет, если по итогу Мбаппе кинет Нассера)
+2
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+2
Снова клянчит прибавку)
+3
-1
+2
цену набивает таким высокомерным заявлением
+2
0
+2
Macrone team
+1
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+1
Видимо все кто ждал его в Реале это наши проблемы потому что наши ожидания
+1
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Как поется в старой песенке :
Всюду деньги, деньги, деньги !
Всюду деньги , господа !
А без денег жизнь плохая - не годится никуда !
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Какое у него соглашение, кто напомнит?
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ему уже под ##### лет...так и будет кублиться в этой лигушке...неймар 2.0
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Карлсон, который живет на крыше:
- Спокойствие, только спокойствие.
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Что-то вспомнилась сага с Амаури из Юве в 2010.. то Италия, то Бразилия.. настолько всё затянул, что упустил свой единственный шанс блеснуть на мундиале.. Думаю был сильнее на тот момент и Яквинты и Луиса Фабиану
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Торгуется
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Если выбор не сделан, но можно быть спокойным, значит выбор сделан..Или кто-то кого-то хочет ...
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пора уже ЗМ брать
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Смысл ему играть в Лиге 1. Это 5-7 лига Европы. Топ игроки там не играют, ЗМ не получают. Есть одно исклбчение, но там любимчик фифа. Пусть едет в топ 3, бьет рекорды, как это делают настоящие топ игроки.
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Мбаппе в некотором роде напоминает наших лимитчиков.
Какой смысл уезжать в другой чемпионат, где нужно много работать, пыхтеть, страдать, получать меньше денег, когда можно в зоне комфорта кайфовать, быть первым парнем на деревне, получая гигантские деньги
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Ответ KING_OF_RUSSIA
а взять первую ЛЧ для ПСЖ это уже не вызов?
в этом сезоне, к сожалению, им это не по силам. Да и при нынешних владельцах эта задача кажется невыполнимой в принципе
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Ответ Garre Garre
Какое у него соглашение, кто напомнит?
что-то типа если уйдёт свободным агентом, то откажется от каких-то выплат или возможно сам покроет "отступные", чтобы ПСЖ не остался у разбитого корыта ФФП
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Ответ Garre Garre
Какое у него соглашение, кто напомнит?
с террариумом
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Ответ kaka10
что-то типа если уйдёт свободным агентом, то откажется от каких-то выплат или возможно сам покроет "отступные", чтобы ПСЖ не остался у разбитого корыта ФФП
ПСЖ которому глубоко посрать на ФФП
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Ответ Proper Chels
Ни одного защитника Мбаппе так не возил мордой об газон, как нашего Дона Переса. Но как известно все мечтают играть в Мадриде и 105 раз в Реал не зовут, поэтому ждем продолжения этой истории бабл….ой любви.
Сколько раз официально делал запрос Реал на его трансфер?
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