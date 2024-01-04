Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»

Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после завоевания Суперкубка Франции.

«У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали – это хорошо.

Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное», – сказал форвард « », контракт которого истекает через полгода.

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