Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»
Килиан Мбаппе высказался о своем будущем после завоевания Суперкубка Франции.
«У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали – это хорошо.
Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное», – сказал форвард «ПСЖ», контракт которого истекает через полгода.
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Всюду деньги, деньги, деньги !
Всюду деньги , господа !
А без денег жизнь плохая - не годится никуда !
- Спокойствие, только спокойствие.
Какой смысл уезжать в другой чемпионат, где нужно много работать, пыхтеть, страдать, получать меньше денег, когда можно в зоне комфорта кайфовать, быть первым парнем на деревне, получая гигантские деньги