Анчелотти – журналисту об интересе «Реала» к Мбаппе: «Вы, должно быть, новенький и не знаете, что я не буду говорить об этом»
Карло Анчелотти отшутился насчет интереса «Реала» к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
Главный тренер «Мадрида» ответил на вопрос журналиста. 30 июня нападающий может стать свободным агентом.
«Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы», – сказал Анчелотти.
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