Анчелотти – журналисту об интересе «Реала» к Мбаппе: «Вы, должно быть, новенький и не знаете, что я не буду говорить об этом» 

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти отшутился насчет интереса «Реала» к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Главный тренер «Мадрида» ответил на вопрос журналиста. 30 июня нападающий может стать свободным агентом.

«Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы», – сказал Анчелотти.

Мбаппе, Ройс, Кроос, Модрич. С кем уже можно вести переговоры о подписании летом? 

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12 комментариев
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Ответ фк кабинет
Виртц после чемпионства тоже уходи на повышение.
у меня контракт до 27 года и я воспитанник Баера . я остаюсь ещё на 2 сезона . Хаверц убедил
+7
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+7
«Новичок»
+3
-1
+2
Ответ фк кабинет
Главное титул заберите у Баварии
задача не из лёгких. Бавария самый стабильный клуб за последние 10 лет . зимой они ещё планируют усилится. нам надо выиграть 90% игр второго круга. потенциал есть , надо справиться ментально.
+2
0
+2
а касаться и не надо, статья с суммами, подробным ответом Мбаппе и другими деталями контракта у него уже готова, вопрос так для галочки
+1
0
+1
Папа Карло хорош. Вообще журналистика умерла, в том числе и спортивная. Очень мало грамотных людей в этой сфере. А идиоты просто гонятся за горячими заголовками. Раньше такого не было. Точно так же умерла и киножурналистика, кинокритика и прочее.
+1
0
+1
Ответ фк кабинет
Ставлю гуру и риго,что летом Мбаппе будет в Мадриде.
Райо Вальекано?
+1
0
+1
Ответ Dizzod
Райо Вальекано?
Хетафе
+1
0
+1
Ответ Флориан Виртц
у меня контракт до 27 года и я воспитанник Баера . я остаюсь ещё на 2 сезона . Хаверц убедил
Главное титул заберите у Баварии
+1
0
+1
Ставлю гуру и риго,что летом Мбаппе будет в Мадриде.
+2
-2
0
Ответ Флориан Виртц
по играл лч в этом году Мбапе не показался мне прежним. нет такой взрывной скорости . деньги арабов худшее что есть в футболе
Виртц после чемпионства тоже уходи на повышение.
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