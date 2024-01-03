Анчелотти – журналисту об интересе «Реала» к Мбаппе: «Вы, должно быть, новенький и не знаете, что я не буду говорить об этом» 

Карло Анчелотти отшутился насчет интереса «Реала» к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Главный тренер « » ответил на вопрос журналиста. 30 июня нападающий может стать свободным агентом.

«Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы», – сказал .

Мбаппе, Ройс, Кроос, Модрич. С кем уже можно вести переговоры о подписании летом?

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