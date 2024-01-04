Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.

Аргентинец, который летом перешел в « », выступал за « » два года. Вчера команда выиграла Суперкубок Франции – первый трофей после ухода и Неймара.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси.

Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один.

Играть рядом с Месси – особенные ощущения», – сказал в интервью Amazon Prive Vidéo.

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