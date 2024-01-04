Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»
Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.
Аргентинец, который летом перешел в «Интер Майами», выступал за «ПСЖ» два года. Вчера команда выиграла Суперкубок Франции – первый трофей после ухода Месси и Неймара.
«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси.
Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один.
Играть рядом с Месси – особенные ощущения», – сказал Мбаппе в интервью Amazon Prive Vidéo.
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Вся суть
Такими темпами, Мбаппе заменит плакаты своей комнаты на плакаты с Месси с кубком мира в руках
Кто понял, тот понял
Ну и ЗМ был разыгран 18.12.2022, об этом писали все сми, об этом говорил и сам Мбаппе.
И только фанаты аль насры наивно верили что Месси за триумф на ЧМ и 61 очко по гол/пас по сезону, не дадут ЗМ.
Белная, настралавшаяся фан база.
Месси выиграл ЗМ разгромно, не оставив шансов, за него проголосовала вся футбольная Европа.
Быть фанатом аль насры после 18.12.2022 одно мучение)