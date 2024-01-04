Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Лео Месси.

Аргентинец, который летом перешел в «Интер Майами», выступал за «ПСЖ» два года. Вчера команда выиграла Суперкубок Франции – первый трофей после ухода Месси и Неймара.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси.

Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один.

Играть рядом с Месси – особенные ощущения», – сказал Мбаппе в интервью Amazon Prive Vidéo.

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26 комментариев
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Бруну о Роналду: «Скучаю. С ним всегда чувствуешь уверенность, что твой гол украдут.»
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Можно ли это расценивать как желание перейти в Майами, а не в Реал?
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Холланд, Левандовски, ван Дейк о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что не получишь Золотой мяч»
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Насколько велик Месси, что Мбаппе, у которого Лионель увел Кубок мира и ЗМ соответственно, отзывается в таком тоне.
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Лёня пешком создавал больше моментов для черепашки, чем весь ПСЖ сейчас. Это привилегия, когда можно открываться и быть уверенным что мяч сам ногу найдёт.
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Один создаёт тебе кучу моментов
Другой крадёт голы партнёров

Вся суть

Такими темпами, Мбаппе заменит плакаты своей комнаты на плакаты с Месси с кубком мира в руках
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Ответ Cruel Snake
А другой держит это в голове и 😭 по этому поводу, когда пишет здесь комментарии
После вылета от Марокко, плакал не только он
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Ответ Alexandr Petrov
это он ещё с Кроосом не играл
При всём уважении к Кроосу, он и рядом с Месси по этому скиллу не стоит.
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зачем здесь такие новости? имя фамилия и ромка же сказали что Мбаппе не хотел играть с Месси. кому мы доверяем больше? им или какой-то газетенке с миллионной аудиторией
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С Месси как раз невозможно получить мяч.
Кто понял, тот понял
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Теперь понятно, почему Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ. Некому было дать пас Мбаппе. Бедняге приходилось забивать только с пенальти.
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Конечно скучает) Месси за 1.5 сезона в ПСЖ(по сыгранным минутам) отдал 20 ассистов на Мбаппе.
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Ответ Trash Talking
Можно ли это расценивать как желание перейти в Майами, а не в Реал?
Надеюсь так оно и будет.
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Ответ Безымянный болельщик
Насколько велик Месси, что Мбаппе, у которого Лионель увел Кубок мира и ЗМ соответственно, отзывается в таком тоне.
Не увел, а выиграл)
Ну и ЗМ был разыгран 18.12.2022, об этом писали все сми, об этом говорил и сам Мбаппе.
И только фанаты аль насры наивно верили что Месси за триумф на ЧМ и 61 очко по гол/пас по сезону, не дадут ЗМ.
Белная, настралавшаяся фан база.
Месси выиграл ЗМ разгромно, не оставив шансов, за него проголосовала вся футбольная Европа.
Быть фанатом аль насры после 18.12.2022 одно мучение)
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помним мы как ты получал мячи, и забивал, но еще помним немало моментов как ты получал такие же мячи, и не забивал.
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Слуцкий о Дзюбе: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что попадешь в «Плюшки». Это роскошь»
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Ответ Tristan...
Один создаёт тебе кучу моментов Другой крадёт голы партнёров Вся суть Такими темпами, Мбаппе заменит плакаты своей комнаты на плакаты с Месси с кубком мира в руках
Но ведь другой лучший ассистент в истории Реала и ЛЧ, как так-то
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Ответ Tristan...
После вылета от Марокко, плакал не только он
Вылет от Марокко прекраснейшее событие, футбол очистился от грязи, навязчивого пиара и бездарности.
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