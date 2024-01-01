«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити» (Le Parisien)
«Ливерпуль» может побороться с «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе.
Как утверждает Le Parisien, мерсисайдцы мечтают подписать форварда «ПСЖ» по двум причинам. Во-первых, 25-летнего игрока рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году. Активный интерес к египтянину проявляют клубы из Саудовской Аравии.
Во-вторых, трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от «Манчестер Сити».
Утверждается, что тренер «красных» Юрген Клопп уже девять лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит.
В то же время Le Parisien отмечает, что жесткая тактика «Реала» в отношении трансфера француза не имеет шансов на успех и контрпродуктивна.
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Ждем,когда подключится Боули и МЮ
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Вот, оказывается, почему он прокинул Мадрид позапрошлым летом )))
ахахахаха