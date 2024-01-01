«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити» (Le Parisien)

«Ливерпуль» может побороться с «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе.

Как утверждает Le Parisien, мерсисайдцы мечтают подписать форварда « » по двум причинам. Во-первых, 25-летнего игрока рассматривают как замену , контракт которого истекает в 2025 году. Активный интерес к египтянину проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Во-вторых, трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от « ».

Утверждается, что тренер «красных» уже девять лет наблюдает за Мбаппе, и это ценит.

В то же время Le Parisien отмечает, что жесткая тактика «Реала» в отношении трансфера француза не имеет шансов на успех и контрпродуктивна.

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