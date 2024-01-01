«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху. Так клуб намерен сократить разрыв с «Ман Сити» (Le Parisien)

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Мохамед Салах Килиан Мбаппе Футбол

«Ливерпуль» может побороться с «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе.

Как утверждает Le Parisien, мерсисайдцы мечтают подписать форварда «ПСЖ» по двум причинам. Во-первых, 25-летнего игрока рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году. Активный интерес к египтянину проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Во-вторых, трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от «Манчестер Сити».

Утверждается, что тренер «красных» Юрген Клопп уже девять лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит.

В то же время Le Parisien отмечает, что жесткая тактика «Реала» в отношении трансфера француза не имеет шансов на успех и контрпродуктивна.

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67 комментариев
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Ответ Remy Cabella
Комментарий скрыт
Вроде не про МЮ разговор
+71
-6
+65
Ответ murtuzaliev
даже если салаха продадут за 200 и затем купят за эти же деньги мбапе, то никак не вписывается ментально Килиан. позёров и модников в Ливерпуле никогда не было, кажись
Вообще-то были, их прозвище Спайс Бойз, даже на википедии статья есть https://ru.wikipedia.org/wiki/Спайс_Бойз
+44
-2
+42
Сложно представить Мбаппе в Ливерпуле.
+28
-4
+24
Ответ Balt
Сложно представить Мбаппе в Ливерпуле.
Было бы очень интересно посмотреть.
+21
-1
+20
Для Мбаппе - это лучший вариант, если он будет готов чуть спрятать свое эго. Стиль Ливерпуля подходит ему идеально, в том же Сити ему было бы не так комфортно. Если Салах уходит, Ливеру нужна новая прима. Сейчас Ливерпуль строит новую команду и уже успешно играет, по сути им нужен лишь сильный опорник и прима на земену Салаху(если тот уйдет). То есть в следующем году по идее Ливер будет очень силен и будет чуть ли не главным фаворитом и в АПЛ и ЛЧ. Противостояние с Сити, Мбаппе против Холланда будет главной темой сезона. А в Реале Мбаппе нужно встраивать, двигать позиции Винисиуса и Беллингема и за роль примы будет борьба, которая может Реалу только навредить
+19
-4
+15
Ответ Николай Бойко
Вообще-то были, их прозвище Спайс Бойз, даже на википедии статья есть https://ru.wikipedia.org/wiki/Спайс_Бойз
Другая эпоха, при Клоппе примы не выживут
+13
-2
+11
Ответ Petr Tcoi
Было бы очень интересно посмотреть.
Очень интересно было бы посмотреть, особенно если бы они с салахом сыграли пару сезонов
+8
-1
+7
Ответ Сергей Галынский
Так удачи Ждем,когда подключится Боули и МЮ
Против Антони у Мбаппе нет шансов
+5
0
+5
Ответ Великолепный Пеп
Другая эпоха, при Клоппе примы не выживут
Согласен, но человек написал "позёров и модников в Ливерпуле никогда не было", а они были)
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Вроде не про МЮ разговор
согласен будучи фанатом МЮ
+4
0
+4
даже если салаха продадут за 200 и затем купят за эти же деньги мбапе, то никак не вписывается ментально Килиан. позёров и модников в Ливерпуле никогда не было, кажись
+14
-11
+3
Ответ kenny_182
Странно набивать цену Мбаппе слухами о Ливерпуле, который славится тем, что не покупает (почти) никогда мега-звёзд, а берёт перспективных и талантливых, и уже потом из них делает звёзд.
Ливерпуль, как раз, умеет точечно покупать кого хочет и не особо смотреть не ценник. Алисона и ВДВ за большие деньги брали.
+2
0
+2
Ответ И здесь и там
Для Мбаппе - это лучший вариант, если он будет готов чуть спрятать свое эго. Стиль Ливерпуля подходит ему идеально, в том же Сити ему было бы не так комфортно. Если Салах уходит, Ливеру нужна новая прима. Сейчас Ливерпуль строит новую команду и уже успешно играет, по сути им нужен лишь сильный опорник и прима на земену Салаху(если тот уйдет). То есть в следующем году по идее Ливер будет очень силен и будет чуть ли не главным фаворитом и в АПЛ и ЛЧ. Противостояние с Сити, Мбаппе против Холланда будет главной темой сезона. А в Реале Мбаппе нужно встраивать, двигать позиции Винисиуса и Беллингема и за роль примы будет борьба, которая может Реалу только навредить
Идеально? Он не отрабатывает в обороне, без этого весь этот самый стиль и развалится
+3
-1
+2
Ответ Snid
противостояние с сити заиграет новыми красками.
Да. Всем станет намного интереснее смотреть на противостояние Сити - Ливерпуль. Зачем Мбаппе теряться в этой унылой Ла Лиге, когда можно забрать на себя всё внимание в АПЛ, и в каждом втором туре участвовать в интересном противостоянии, а не в матче против Кадисов, Лас-Пальмасов и Альмерий.
+2
0
+2
Так удачи
Ждем,когда подключится Боули и МЮ
+2
0
+2
Останется в Париже. Мадрид. Крайний (но вероятный из-за ослепительного $ предложения) вариант Саудия. Все остальное игрища таблоидов.
+2
-1
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Желаю Ливерпулю удачи в подписании Мбаппе. Килиан не должен портить свою репутацию играя за позорный, судейский, кабинетный и государственный клуб Реал Мадрид. Все понимают, что в Ливерпуле играть престижнее чем в судейском Реале. Правда есть одно но. Мадрид как город в миллион раз лучше, чем Ливерпуль, и только по-этому многие выбирают Реал.
противостояние с сити заиграет новыми красками.
+1
0
+1
Ответ kenny_182
Странно набивать цену Мбаппе слухами о Ливерпуле, который славится тем, что не покупает (почти) никогда мега-звёзд, а берёт перспективных и талантливых, и уже потом из них делает звёзд.
так почти или никогда?
+1
0
+1
Утверждается, что тренер «красных» Юрген Клопп уже девять лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит.
----------------
Вот, оказывается, почему он прокинул Мадрид позапрошлым летом )))
+1
0
+1
Проще отправить Ман. Сити в Чемпионшип
+5
-4
+1
Ответ Gera219
Очень интересно было бы посмотреть, особенно если бы они с салахом сыграли пару сезонов
Интересно, но вряд ли реально. Сразу держать двух главных звезд на поле не смогут. Плюс зачем наигрывать связку, если Салах все равно уходит. А Мбаппе еще долго может играть
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а шити не хочут сократить разыв с Ливерпулем?..
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Ответ Xell
Хотеть не вредно))
вредно не хотеть:)
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Ответ Пенс
Без шансов. Если чел не захотел переезжать в Мадрид, то в портовый колхоз и подавно не захочет.
от местного 🤡 другого ответа и не ожидалось.
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Ответ Николай Бойко
Вообще-то были, их прозвище Спайс Бойз, даже на википедии статья есть https://ru.wikipedia.org/wiki/Спайс_Бойз
Джейми Реднапп, Фаулер и Макманаман
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0
Ответ Gera219
Очень интересно было бы посмотреть, особенно если бы они с салахом сыграли пару сезонов
если ливер щас обменяет луиса на леау и подпишет мбаппе в замену салаху, их атака будет очень бомбезной, леау-нуньез-мбаппе
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Скорее Мбаппе окажется в сити...)))
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в качестве ЗАМЕНЫ
ахахахаха
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Ответ Zakir Zakir
если ливер щас обменяет луиса на леау и подпишет мбаппе в замену салаху, их атака будет очень бомбезной, леау-нуньез-мбаппе
Упаси боже еще хоть сезон на Нуньеза смотреть
+1
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Ответ Zakir Zakir
если ливер щас обменяет луиса на леау и подпишет мбаппе в замену салаху, их атака будет очень бомбезной, леау-нуньез-мбаппе
чем Луис плох?!
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