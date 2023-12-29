Мбаппе взял на себя финансовые обязательства на случай бесплатного ухода из «ПСЖ» летом – клуб не потеряет деньги. Но продление контракта не исключено

В «ПСЖ» не ждут, что Килиан Мбаппе захочет сменить клуб зимой.

Сейчас клуб не находится под давлением и не планирует рассматривать предложения о трансфере нападающего, а Мбаппе неоднократно давал понять, что хочет провести этот сезон в «ПСЖ».

С финансовой точки зрения «ПСЖ» готов к тому, что Мбаппе уйдет бесплатно, но в клубе не исключают, что форвард продлит контракт, пишет журналист Бен Джейкобс.

может продлить контракт как для того, чтобы остаться, так и для того, чтобы его продали. Но на случай бесплатного ухода, по данным источника, он принял на себя определенные финансовые обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери «ПСЖ». Это позволяет клубу сохранять спокойствие – вне зависимости от решения Мбаппе.

Сейчас игрок сконцентрирован на футболе. Источники постоянно дают понять, что окончательное решение о будущем Мбаппе примет по итогам второй части сезона.

В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол в 22 матчах за « ». Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

Мбаппе, Ройс, Кроос и Модрич. С кем можно вести переговоры уже в январе?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам