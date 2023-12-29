Мбаппе взял на себя финансовые обязательства на случай бесплатного ухода из «ПСЖ» летом – клуб не потеряет деньги. Но продление контракта не исключено

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» не ждут, что Килиан Мбаппе захочет сменить клуб зимой.

Сейчас клуб не находится под давлением и не планирует рассматривать предложения о трансфере нападающего, а Мбаппе неоднократно давал понять, что хочет провести этот сезон в «ПСЖ».

С финансовой точки зрения «ПСЖ» готов к тому, что Мбаппе уйдет бесплатно, но в клубе не исключают, что форвард продлит контракт, пишет журналист Бен Джейкобс.

Килиан может продлить контракт как для того, чтобы остаться, так и для того, чтобы его продали. Но на случай бесплатного ухода, по данным источника, он принял на себя определенные финансовые обязательства, которые предотвратят серьезные финансовые потери «ПСЖ». Это позволяет клубу сохранять спокойствие – вне зависимости от решения Мбаппе.

Сейчас игрок сконцентрирован на футболе. Источники постоянно дают понять, что окончательное решение о будущем Мбаппе примет по итогам второй части сезона.

В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол в 22 матчах за «ПСЖ». Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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9 комментариев
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О, новый сезон подъехал
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Отмазки подъехали. Якобы Мбапе взял финансовые обязательства на себя в случае бесплатного ухода. Ничего он не взял, эти отмазки для того, чтобы, в случае бесплатного ухода Мбапе, у ПСЖ не было репутационных потерь.
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Да останется он. В ПСЖ все под него заточено, смысл ему менять что-либо.
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Куда там Пересу суперлигу делать? Мбаппе четвёрый год подпиисать не может, а всё куда-то лезет
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Думает о родном городе, молодец
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Время идёт. Мбаппе, будучи самым талантливым, сильным и ярким футболистом, остаётся без персональных побед ровно потому, что прозябает в ПСЖ и потому что выступает не в той лиге.
У него есть возможность стать легендой ПСЖ или стать великим футболистом, таким как Роналду, Месси и др.
Выбор за ним!
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