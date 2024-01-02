Сэр Элтон Джон проспорил 10 фунтов Гари Линекеру.

76-летний музыкант болеет за «Уотфорд». Он работал на посту председателя этого клуба в 1976-1987 годах, а также с 1997-го по 2002-й.

Линекер болеет за « ». Он выступал за эту команду на позиции нападающего в 1978-1985 годах. « » был первым клубом в карьере форварда.

25 ноября «лисы» обыграли « » (2:0) в рамках 17-го тура Чемпионшипа благодаря дублю нападающего . и заключили пари перед тем матчем, певец проспорил 10 фунтов в результате поражения своей любимой команды.

Музыкант направил деньги бывшему форварду сборной Англии и извинился за задержку с выплатой. «Дорогой Гари, прости, что так поздно! Хорошего нового года. Было так здорово увидеться! Спасибо. С любовью, Элтон», – написал певец.

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