Элтон Джон проспорил 10 фунтов Линекеру и извинился за позднюю выплату. Они ставили на исход матча «Лестер» – «Уотфорд» в ноябре

Теги Уотфорд премьер-лига Англия Гари Линекер светская хроника Лестер Элтон Джон Элтон Джон Ставки на спорт чемпионшип Джейми Варди Ставки на футбол деньги музыка Футбол

Сэр Элтон Джон проспорил 10 фунтов Гари Линекеру.

76-летний музыкант болеет за «Уотфорд». Он работал на посту председателя этого клуба в 1976-1987 годах, а также с 1997-го по 2002-й.

Линекер болеет за «Лестер». Он выступал за эту команду на позиции нападающего в 1978-1985 годах. «Лестер» был первым клубом в карьере форварда.

25 ноября «лисы» обыграли «Уотфорд» (2:0) в рамках 17-го тура Чемпионшипа благодаря дублю нападающего Джейми Варди. Гари Линекер и Элтон Джон заключили пари перед тем матчем, певец проспорил 10 фунтов в результате поражения своей любимой команды.

Музыкант направил деньги бывшему форварду сборной Англии и извинился за задержку с выплатой. «Дорогой Гари, прости, что так поздно! Хорошего нового года. Было так здорово увидеться! Спасибо. С любовью, Элтон», – написал певец.

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12 комментариев
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С пенсии отдал)))
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С любовью, Элтон»
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Гари насторожился.
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+12
Ответ Aleksey Yashin
Линикер, пока ему не вернули долг: Нет, Элтон Джон мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба.
На фоне наших эстрадников от Киркорова до Шамана, Элтон очень культурный в образах.
+12
-5
+7
Линикер, пока ему не вернули долг: Нет, Элтон Джон мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба.
+8
-5
+3
Тот самый друг, который занял сотку, а возвращать долг спешил)
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Ответ Ярик01
На фоне наших эстрадников от Киркорова до Шамана, Элтон очень культурный в образах.
ты точно образы Элтона видел?
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Элтон такой: Эй, погоди. мне ещё выплаты от Михалкова не пришли... Придут - выплачу долг
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Линекер: спасибо.... Сэр.... на выигрыш, куплю себе пинту пива.
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Ответ Aleksey Yashin
Линикер, пока ему не вернули долг: Нет, Элтон Джон мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба.
"Одним словом - румын!"
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Ответ arte_miy
"Одним словом - румын!"
«Так он же болгарин»
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