Сигурдссон и «Блэкберн» подписали контракт на 1,5 года. Ранее хавбек приостановил соглашение с ЦСКА
«Блэкберн» объявил о переходе Арнора Сигурдссон на постоянной основе.
Клуб из Чемпионшипа заключил соглашение с 24-летним хавбеком сборной Исландии до июня 2025 года.
Минувшим летом «Блэкберн» арендовал Сигурдссона на год после того, как тот вновь приостановил контракт с ЦСКА, который был рассчитан до июня 2024-го.
Статистика хавбека – здесь.
Фото: rovers.co.uk
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Как тогда они сейчас могут подписать с ним долгосрочный контракт? Он ведь у него ещё есть