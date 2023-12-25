Сигурдссон и «Блэкберн» подписали контракт на 1,5 года. Ранее хавбек приостановил соглашение с ЦСКА

«Блэкберн» объявил о переходе Арнора Сигурдссон на постоянной основе.

Клуб из Чемпионшипа заключил соглашение с 24-летним хавбеком сборной Исландии до июня 2025 года.

Минувшим летом « » арендовал на год после того, как тот вновь приостановил контракт с , который был рассчитан до июня 2024-го.

Статистика хавбека – здесь.

Фото: rovers.co.uk

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