Сигурдссон и «Блэкберн» подписали контракт на 1,5 года. Ранее хавбек приостановил соглашение с ЦСКА

Теги ЦСКА Блэкберн премьер-лига Россия трансферы чемпионшип Арнор Сигурдссон Футбол

«Блэкберн» объявил о переходе Арнора Сигурдссон на постоянной основе.

Клуб из Чемпионшипа заключил соглашение с 24-летним хавбеком сборной Исландии до июня 2025 года.

Минувшим летом «Блэкберн» арендовал Сигурдссона на год после того, как тот вновь приостановил контракт с ЦСКА, который был рассчитан до июня 2024-го.

Статистика хавбека – здесь.

Фото: rovers.co.uk

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1 комментарий
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Ничего не понял. "Приостановил контракт", который действует до июня 2024.
Как тогда они сейчас могут подписать с ним долгосрочный контракт? Он ведь у него ещё есть
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