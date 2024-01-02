«Боруссия» и «МЮ» обсуждают аренду Санчо. «Вест Хэму» вингер тоже интересен
«Боруссия» пытается вернуть Джейдона Санчо в январе.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, дортмундцы ведут с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде вингера до конца сезона. Сам футболист тоже готов вернуться в команду, которую покинул в 2021 году.
Daily Mail утверждает, что англичанин также интересен «Вест Хэму». Лондонцы следят за ситуацией, но пока не предпринимают никаких шагов, поскольку главный тренер Дэвид Мойес сомневается в необходимости аренды Санчо. Также препятствием называется высокая (250 тысяч фунтов в неделю) зарплата Джейдона.
23-летний вингер не выходит на поле с августа. Подробно его статистику можно изучить здесь.
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Оле пытался, Хаг пытался, даже муляж тренера рагник пытался - ни у кого Санчо так, в итоге, и не заиграл.
пора наступить на горло собственной меркантильности, и снизить зарплату в 3 раза, ради реанимации карьеры в другом чемпионате.
Что обидно - во второй половине прошлого сезона, в марте-мае Санчо вполне отлично играл. Т.е. с ЭТХ позитивный контакт уровня «игрок-тренер» был