«Боруссия» и «МЮ» обсуждают аренду Санчо. «Вест Хэму» вингер тоже интересен

«Боруссия» пытается вернуть Джейдона Санчо в январе.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, дортмундцы ведут с « » переговоры об аренде вингера до конца сезона. Сам футболист тоже готов вернуться в команду, которую покинул в 2021 году.

Daily Mail утверждает, что англичанин также интересен « ». Лондонцы следят за ситуацией, но пока не предпринимают никаких шагов, поскольку главный тренер сомневается в необходимости аренды Санчо. Также препятствием называется высокая (250 тысяч фунтов в неделю) зарплата .

23-летний вингер не выходит на поле с августа. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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