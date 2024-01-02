«Боруссия» и «МЮ» обсуждают аренду Санчо. «Вест Хэму» вингер тоже интересен

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Боруссия» пытается вернуть Джейдона Санчо в январе.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, дортмундцы ведут с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде вингера до конца сезона. Сам футболист тоже готов вернуться в команду, которую покинул в 2021 году.

Daily Mail утверждает, что англичанин также интересен «Вест Хэму». Лондонцы следят за ситуацией, но пока не предпринимают никаких шагов, поскольку главный тренер Дэвид Мойес сомневается в необходимости аренды Санчо. Также препятствием называется высокая (250 тысяч фунтов в неделю) зарплата Джейдона.

23-летний вингер не выходит на поле с августа. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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19 комментариев
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Дело Гинера живет
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+11
Тут конечно без комментариев купить за сотку и сплавить в аренду, даже в играх типо футбольный менеджер такова не видал )
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Ответ Nikolai Masakov
Дело Гинера живет
Я уже стал забывать насколько легендарна его схема
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Ответ Johnie
Уровень сопротивления в БЛ и АПЛ отличаются. Вот и Санчо не потянул уровень АПЛ, где защита в командах более организованная
Санчо просто раздолбай .
+5
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Санчо сам должен проситься в Дортмунд, может там сможет перезапустить свою карьеру. У Шмелей он всегда был на хорошем счету
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Ответ Red
Тут конечно без комментариев купить за сотку и сплавить в аренду, даже в играх типо футбольный менеджер такова не видал )
МЮ на трансферах собаку съел, Погба не даст соврать ))))))
+4
-2
+2
Ответ Red
Тут конечно без комментариев купить за сотку и сплавить в аренду, даже в играх типо футбольный менеджер такова не видал )
Ну, не за сотку, а за 80, но в МЮ есть товарищ, которого за 95 купили и его летом по ходу тоже сольют)
+2
0
+2
давай, Санчо, очередных успехов в Бундесе тебе.
Оле пытался, Хаг пытался, даже муляж тренера рагник пытался - ни у кого Санчо так, в итоге, и не заиграл.
пора наступить на горло собственной меркантильности, и снизить зарплату в 3 раза, ради реанимации карьеры в другом чемпионате.
+3
-3
0
Уровень сопротивления в БЛ и АПЛ отличаются. Вот и Санчо не потянул уровень АПЛ, где защита в командах более организованная
+2
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Если Санчо сдадут в аренду, то с вероятностью 99% Тен Хага не будет в следующем сезоне. Слишком много за Санчо заплачено, чтобы его вот так сливать. Понадеялся, что новый тренер его реанимирует. Во всяком случае попытается.
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ВХЮ нужно улучшать оборону и цн, на флангах и полузащите у них все хорошо. Пакета, Кудус, Боуэн и Уорд-Праус, у таких людей Санчо никогда не выиграет конкуренцию
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По хорошему, я бы весь состав МЮ продал. (оставил бы: "Фернандеша", "Лисандро Мартинеса", "Гарначо", "Амада", "Межбри" и вернул бы с аренды "Гринвуда". Единственные игроки, которые пашут за клуб.
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Ответ Overkiller
МЮ на трансферах собаку съел, Погба не даст соврать ))))))
да как по мне целую стаю а не одну !
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Ответ Любезный Коссутий
давай, Санчо, очередных успехов в Бундесе тебе. Оле пытался, Хаг пытался, даже муляж тренера рагник пытался - ни у кого Санчо так, в итоге, и не заиграл. пора наступить на горло собственной меркантильности, и снизить зарплату в 3 раза, ради реанимации карьеры в другом чемпионате.
Мне кажется мы уже не увидим того Джейдона из БД выбивающегося 10+10. Выглядит так, что он окончательно потерял профессионализм. На мой взгляд - это в каком-то смысле конечная станция для профессионального футболиста.

Что обидно - во второй половине прошлого сезона, в марте-мае Санчо вполне отлично играл. Т.е. с ЭТХ позитивный контакт уровня «игрок-тренер» был
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