«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе
«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.
Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь «МЮ» будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, если такое решение пойдет на пользу клубу.
В связи с ситуацией вокруг Джейдона Санчо, который с августа отстранен от «Ман Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать вингера не удастся, «Юнайтед» рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что интерес к Санчо проявляют «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Ювентус» и другие европейские клубы.
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Вот такая должна быть новость ))
Плюс Боруссия уже получила или затребует невыплаченную бонусную часть
какой-то бред. смешно
Идиотизм в МЮ продолжается, нужно было громче про это кричать
"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!
Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло". (с)
Есть ли тут что-то такое из-за чего стоит бомбануть так чтобы слить клубу 100 миллионов затраченных на трансфер и зарплату? Не уверен. По моему у хага просто проблемы с адекватным восприятем реальности вкупе с кучей комплексов, возможно детские травмы. Мне больше интересно чем он таким шантажирует Мерто, что тот выполняет все его безумные блажи вместо того, чтобы заслуженно уволить опозорившегося шарлатана