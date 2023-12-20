«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе

«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.

Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь «МЮ» будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, если такое решение пойдет на пользу клубу.

В связи с ситуацией вокруг , который с августа отстранен от « » из-за конфликта с Эриком тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать вингера не удастся, «Юнайтед» рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что интерес к Санчо проявляют «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Ювентус» и другие европейские клубы.

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