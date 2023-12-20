«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.

Как пишет Sky Sports, клуб планирует изменить политику в отношении игроков, на которых не рассчитывает. Теперь «МЮ» будет с большей готовностью идти на расторжение контрактов, если такое решение пойдет на пользу клубу.

В связи с ситуацией вокруг Джейдона Санчо, который с августа отстранен от «Ман Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, в клубе состоялись обсуждения. Если продать вингера не удастся, «Юнайтед» рассмотрит возможность разрыва отношений вместо того, чтобы попытаться отбить хотя бы часть из потраченных на трансфер 73 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что интерес к Санчо проявляют «РБ Лейпциг», «Боруссия», «Ювентус» и другие европейские клубы.

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44 комментария
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Санчо только рад будет. сразу компенсацию всю выдадут и в новый клуб перейдет быстро
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Нехило там Тен Хаг присел на уши руководству
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Гениально: выложить котлету денег и не отбить продажей хотя бы часть затраченного.
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Ответ Johnie
Гениально: выложить котлету денег и не отбить продажей хотя бы часть затраченного.
Видимо это дешевле, чем неустойка Тен Хагу) он 0:0 скатал с Ливером, сейчас вообще что угодно просить будет
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МЮ настолько мемный клуб что не удивлюсь если расторгнут контракт с Санчо с компенсацией, а через неделю уволят Тен Хага 😃
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Ответ Zlatan Ibra
Нехило там Тен Хаг присел на уши руководству
Самый худший в плане управления клуб Европы!
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«МЮ» может разорвать контракт с 7хагом , если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе

Вот такая должна быть новость ))
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Ответ CHELSEA_2008
МЮ настолько мемный клуб что не удивлюсь если расторгнут контракт с Санчо с компенсацией, а через неделю уволят Тен Хага 😃
я удивлюсь если именно так не случиться
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий удален пользователем
75 30 агентских 75 зарплата за 5 лет. Шикарный бизнес :)))))))
Плюс Боруссия уже получила или затребует невыплаченную бонусную часть
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
как отплатил и как нянчился?
какой-то бред. смешно
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Ответ Kubinec_
Санчо только рад будет. сразу компенсацию всю выдадут и в новый клуб перейдет быстро
В Дортмунд свободным агентом :)
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Ответ mj23.net
Я думаю он сам будет готов разорвать контракт. Он может заработать много за 2,5 года, но он не будет играть. И потом он что будет делать? Он уже и так сколько толком не играет. У него тут нет переговорной позиции в принципе. Но МЮ явно его может скинуть за небольшую сумму. Санчо конечно знатный дятел. Самовыпилился именно в тот момент, когда Антони вляпался в скандал, и МЮ потерял вообще фланг, оставшись с Пеллестри.
Я бы на месте Санчо сидел бы в клубе до талого просто уже из принципа, зарплату все равно платят. Хагу все равно осталось максимум до конца сезона, а при Поттере и его бритишкоре Санчо железно в основе будет. Единственный минус - пропустит Евро, но я думаю он и так туда уже не успеет
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Ну все, Санчо сейчас не захочет никуда переходить. Сейчас получит всю зарплату по контракту с МЮ, плюс попросит нехилые подъемные с клуба, который выберет сам.
Идиотизм в МЮ продолжается, нужно было громче про это кричать
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С 7хагом разорвите
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Ответ No Name
разве волнует такая правда тех, кому надо накинуть 💩на тренера и срубить плюсов? это такой нынче актуальный тренд спортса🤢
Как постиронично, что ты написал это челу, который удалил свой заминусованный комментарий
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Хотите загубить карьеру, но прилично заработать - переходите в МЮ
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Ответ Zlatan Ibra
Нехило там Тен Хаг присел на уши руководству
Руководство там на бутылку присело скорее)
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Ответ Zlatan Ibra
Нехило там Тен Хаг присел на уши руководству
Комментарий удален пользователем
Ответ PIT-BUL
а что значит цифра 7 в фамилии?
Тен -10 по английски, а так как Эрик в прошлом году эпично влетел Ливеру 7.0 , за ним закрепилось прозвище СевенХаг
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Ответ paha
«МЮ» может разорвать контракт с 7хагом , если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе Вот такая должна быть новость ))
И что изменится?) Очередная тренерская чехарда, пока руководство вкладывает миллиарды в таких как Санчо и забивает банально тараканов в раздевалке Траффорда травить, это шапито ничего не добьётся)
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Ответ окечуква
У Санчо был выбор, он его сделал в пользу МЮ и денег. Моментальная карма.
Не помню что бы за последние годы , кто то не пожалел о переходе в МЮ
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Ответ Cristiano Ronaldo
Самый худший в плане управления клуб Европы!
Челси вполне может поспорить с твоим утверждением.
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Ответ Zlatan Ibra
Нехило там Тен Хаг присел на уши руководству
После блистательной ничьей с Ливером он снова на коне!
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Не в ту сторону воюете....
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Шапито Юнайтед🤡🤡🤡
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Сити грамотно разваливает манЮ через вот таких вот казачков)
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Уже 10 лет делают исключительно то, "что пойдёт на пользу клубу", а клуб почему-то всё равно в ж....е. Странно.
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Просто напомню цитату Санчо, из-за которой все началось:

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло". (с)

Есть ли тут что-то такое из-за чего стоит бомбануть так чтобы слить клубу 100 миллионов затраченных на трансфер и зарплату? Не уверен. По моему у хага просто проблемы с адекватным восприятем реальности вкупе с кучей комплексов, возможно детские травмы. Мне больше интересно чем он таким шантажирует Мерто, что тот выполняет все его безумные блажи вместо того, чтобы заслуженно уволить опозорившегося шарлатана
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Ребята, я уверен на сто процентов, что в новом клубе, Санчо как и Гринвуд, вернёт себе топ-уровень, а МЮ со Спиннером и прочим шлаком будет от Брайтонов отлетать. Руководство и ЭТХ в высшей степени неадекватны!
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Комментарий удален пользователем
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