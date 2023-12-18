Санчо интересен «Лейпцигу». Немецкий клуб смущает высокая зарплата вингера «МЮ» – 20 млн евро

Вингер «МЮ» Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу.

23-летний англичанин интересен « », сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Лейпциг» намерен обсудить с « » вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии», которая оценивается в 20 млн евро.

отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре