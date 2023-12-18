Санчо интересен «Лейпцигу». Немецкий клуб смущает высокая зарплата вингера «МЮ» – 20 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Джейдон Санчо Футбол

Вингер «МЮ» Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу.

23-летний англичанин интересен «РБ Лейпциг», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Лейпциг» намерен обсудить с «Манчестер Юнайтед» вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии», которая оценивается в 20 млн евро.

Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

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7 комментариев
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РБ Лейпциг умеет работать с талантливыми игроками, а чемпионат Германии - это стихия Санчо. Уверен, что под руководством грамотного тренера, он заиграет как прежде. Вот и Гринвуд расцвёл в Хетафе, хотя его списали свои же. Зато в основе у нас играют бесполезный Спинннер и деградируюший Рэшфорд.
+10
-3
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
РБ Лейпциг умеет работать с талантливыми игроками, а чемпионат Германии - это стихия Санчо. Уверен, что под руководством грамотного тренера, он заиграет как прежде. Вот и Гринвуд расцвёл в Хетафе, хотя его списали свои же. Зато в основе у нас играют бесполезный Спинннер и деградируюший Рэшфорд.
Сейчас бы говорить, что Гринвуд не играл в МЮ по спортивным причинам. И он в аренде, если что
+6
-1
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
РБ Лейпциг умеет работать с талантливыми игроками, а чемпионат Германии - это стихия Санчо. Уверен, что под руководством грамотного тренера, он заиграет как прежде. Вот и Гринвуд расцвёл в Хетафе, хотя его списали свои же. Зато в основе у нас играют бесполезный Спинннер и деградируюший Рэшфорд.
Рэшфорд в Боруссии будет ультратопом
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Ответ BEGEMOT22
Боссы быков мягко говоря охреневают от такой зарплаты Санчо
Они думали что это ценник , а оказывается надо платить каждый год))
+2
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Боссы быков мягко говоря охреневают от такой зарплаты Санчо
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+1
Т.е. 55 тыс. евро в день вылетают в трубу. Всё-таки "МЮ" крут!
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
РБ Лейпциг умеет работать с талантливыми игроками, а чемпионат Германии - это стихия Санчо. Уверен, что под руководством грамотного тренера, он заиграет как прежде. Вот и Гринвуд расцвёл в Хетафе, хотя его списали свои же. Зато в основе у нас играют бесполезный Спинннер и деградируюший Рэшфорд.
Как вы смеете плохо отзываться про МЮ? Они вчера АПЛ выиграли. По крайней мере так кажется судя по пафосным комментариям игроков и фанатов)
+1
-1
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