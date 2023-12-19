Санчо, Каземиро, Марсьяль и Варан предложены клубу из Саудовской Аравии. Спортивный директор «МЮ» Мерто в декабре летал в Эр-Рияд на переговоры

Несколько игроков «МЮ» в январе могут перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации Daily Mail, спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто ранее в этом месяце посетил Саудовскую Аравию для переговоров с одним из клубов о продаже нескольких игроков. Среди игроков, доступных для трансфера, в частности, называются , , и .

Сообщается, что в ходе визита в Эр-Рияд Мерто не удалось договориться о каких-либо сделках в ближайшее трансферное окно, однако переговоры планируется продолжить в дальнейшем. Вырученные от продажи игроков средства « » планирует использовать для январских подписаний.

Приоритетом «МЮ» в январе является продажа Санчо. Предложения по Варану, Каземиро и Марсьялю будут выслушаны, но клуб не планирует форсировать их уход, поскольку эти игроки остаются важными для Эрика тен Хага.

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