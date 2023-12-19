Санчо, Каземиро, Марсьяль и Варан предложены клубу из Саудовской Аравии. Спортивный директор «МЮ» Мерто в декабре летал в Эр-Рияд на переговоры

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Рафаэль Варан Каземиро Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Джон Мерто Футбол

Несколько игроков «МЮ» в январе могут перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации Daily Mail, спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто ранее в этом месяце посетил Саудовскую Аравию для переговоров с одним из клубов о продаже нескольких игроков. Среди игроков, доступных для трансфера, в частности, называются Джейдон Санчо, Рафаэль Варан, Антони Марсьяль и Каземиро.

Сообщается, что в ходе визита в Эр-Рияд Мерто не удалось договориться о каких-либо сделках в ближайшее трансферное окно, однако переговоры планируется продолжить в дальнейшем. Вырученные от продажи игроков средства «Манчестер Юнайтед» планирует использовать для январских подписаний.

Приоритетом «МЮ» в январе является продажа Санчо. Предложения по Варану, Каземиро и Марсьялю будут выслушаны, но клуб не планирует форсировать их уход, поскольку эти игроки остаются важными для Эрика тен Хага.

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18 комментариев
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Каземиро не один раз наверное подумал о том,куда он попал
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Списанные звёзды топов АПЛ обычно переезжаю в Италию и там часто перерождаются.Надеюсь так будет с Вараном, Каземиро и Санчо.Рано им заканчивать карьеру ради денег
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Ответ wonderwall
Каземиро не один раз наверное подумал о том,куда он попал
Получил хорошую зп , показал какой он топ , можно сказать в одиночку втащив клуб в зону лч, наелся летом пирожков и сидит получает все так же большую зп. Пишете как будто он в угольную шахту пошел работать
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МЮ - Мы вам сбросим нелеквид (Каземиро тут лишний) с огромной личкой.
Саудиты - А ловко вы это придумали
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Найс
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Марсьяль важен для Тен Хага???
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У саудитов же лимит на иностранцев. Может просто места для всего неликвида из Европы не хватить. МЮ вовремя подсуетился.
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Проще Тен Хага отправить в Саудовскую Аравию
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Ответ rigobersong
Мадридский балласт без купленных судей за 1 год показал свой истинный уровень:))
Это больше говорит о том, что сейчас в МЮ любой будет деградировать. И причины надо искать не столько в игроках, сколько внутри клуба
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