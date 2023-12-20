Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Рафаэль Варан Каземиро Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Рафаэля Варана в «МЮ».

Ранее бразилец и француз назывались в числе игроков, по которым «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения в зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, несмотря на готовность сократить состав «МЮ», тен Хаг считает Варана и Каземиро важными игроками в команде и хочет сохранить их как минимум до конца сезона.

Ситуация может измениться лишь в том случае, если игроки сами будут настаивать на уходе – тогда тен Хаг попросит «МЮ» подписать замену, однако это будет трудно с точки зрения финансового фэйр-плей.

При этом тен Хаг одобрил уход Донни ван де Бека, который близок к переходу в «Айнтрахт» на правах аренды, и Джейдона Санчо.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bevooch
А зачем им настаивать на уходе? Пришли в лучший клуб самой сильной лиги. Есть реальные шансы зацепиться за ЛК или даже ЛЕ в этом сезоне. Грех на что-то жаловаться.
С каких это пор МЮ играет в ФНЛ?
+9
0
+9
А зачем им настаивать на уходе? Пришли в лучший клуб самой сильной лиги. Есть реальные шансы зацепиться за ЛК или даже ЛЕ в этом сезоне. Грех на что-то жаловаться.
+13
-8
+5
Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
Везёт Реалу что Перес таких болельщиков не слушает.
P.S: чел удалил коммент, писал: вот бы вернуть Варана в Реал, болельщики были бы рады
+9
-4
+5
Через неделю новость, что Варан и Каза не вписываются в планы мем хага!
+10
-8
+2
Единтсвенные игроки Манчестер Юнайтед которые видели значимый трофей за последние 10 лет как никак
+5
-3
+2
Тен Хагу стоит крепко задуматься, как себя сохранить в МЮ до конца сезона.
+2
0
+2
ИМХО, если Каз и Варан будут настаивать на уходе из МЮ - это явный сигнал, что 7Хаг окончательно сдулся (хотя это и так очевидно).
Известные игроки и так не ставят нынешний МЮ в приоритет при рассмотрении предложений, а тут еще и имеющиеся звезды разбегаются.
+2
-1
+1
Лысый шарлатан не факт, что сам останется до конца сезона
+2
-1
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Единтсвенные игроки Манчестер Юнайтед которые видели значимый трофей за последние 10 лет как никак
Мартинес всплакнул.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ну наконец-то здравая мысль, а то кроме как что их продадут в зимнее ТО ничего не пишут
0
0
0
Чем дальше в лес, тем больше дров.
0
0
0
Это настолько не уметь работать со "звёздными игроками" прям антипод Карло Анчелотти,
+1
-1
0
Ответ bevooch
А зачем им настаивать на уходе? Пришли в лучший клуб самой сильной лиги. Есть реальные шансы зацепиться за ЛК или даже ЛЕ в этом сезоне. Грех на что-то жаловаться.
С каких это пор МЮ играет в ФНЛ?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий