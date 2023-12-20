Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе
Эрик тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Рафаэля Варана в «МЮ».
Ранее бразилец и француз назывались в числе игроков, по которым «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения в зимнее трансферное окно.
По информации ESPN, несмотря на готовность сократить состав «МЮ», тен Хаг считает Варана и Каземиро важными игроками в команде и хочет сохранить их как минимум до конца сезона.
Ситуация может измениться лишь в том случае, если игроки сами будут настаивать на уходе – тогда тен Хаг попросит «МЮ» подписать замену, однако это будет трудно с точки зрения финансового фэйр-плей.
При этом тен Хаг одобрил уход Донни ван де Бека, который близок к переходу в «Айнтрахт» на правах аренды, и Джейдона Санчо.
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P.S: чел удалил коммент, писал: вот бы вернуть Варана в Реал, болельщики были бы рады
Известные игроки и так не ставят нынешний МЮ в приоритет при рассмотрении предложений, а тут еще и имеющиеся звезды разбегаются.