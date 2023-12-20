Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе

Эрик тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Рафаэля Варана в «МЮ».

Ранее бразилец и француз назывались в числе игроков, по которым « » готов выслушать предложения в зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, несмотря на готовность сократить состав «МЮ», тен Хаг считает и важными игроками в команде и хочет сохранить их как минимум до конца сезона.

Ситуация может измениться лишь в том случае, если игроки сами будут настаивать на уходе – тогда тен Хаг попросит «МЮ» подписать замену, однако это будет трудно с точки зрения финансового фэйр-плей.

При этом тен Хаг одобрил уход , который близок к переходу в «Айнтрахт» на правах аренды, и .

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