Мартинес о Роналду: «Никто не поможет молодым игрокам лучше него. Криштиану и Пепе задали золотые стандарты»

Тренер сборной Португалии рассказал, как Криштиану Роналду помогает молодежи.

высказался о влиянии 38-летнего нападающего « » на молодых футболистов, включая 19-летнего полузащитника .

«Он всегда старается оказать молодым игрокам большую помощь. Никто не сможет помочь молодому игроку лучше, чем его партнер по команде, на счету которого более 200 игр за сборную.

Жоау Невеш становится самой большой надеждой «Бенфики».

Я думаю, что молодые игроки восторгаются Криштиану, но когда они начинают с ним работать, это перетекает в уважение и затем просто в очень конкурентную среду.

Поколение Криштиану и 40-летнего установило стандарты того, как должен работать молодой игрок. Это на вес золота», – поделился мыслями главный тренер сборной Португалии.

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