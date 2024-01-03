Мартинес о Роналду: «Никто не поможет молодым игрокам лучше него. Криштиану и Пепе задали золотые стандарты»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Бенфика Пепе высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Жоау Невеш Футбол

Тренер сборной Португалии рассказал, как Криштиану Роналду помогает молодежи.

Роберто Мартинес высказался о влиянии 38-летнего нападающего «Аль-Насра» на молодых футболистов, включая 19-летнего полузащитника Жоау Невеша.

«Он всегда старается оказать молодым игрокам большую помощь. Никто не сможет помочь молодому игроку лучше, чем его партнер по команде, на счету которого более 200 игр за сборную.

Жоау Невеш становится самой большой надеждой «Бенфики».

Я думаю, что молодые игроки восторгаются Криштиану, но когда они начинают с ним работать, это перетекает в уважение и затем просто в очень конкурентную среду.

Поколение Криштиану и 40-летнего Пепе установило стандарты того, как должен работать молодой игрок. Это на вес золота», – поделился мыслями главный тренер сборной Португалии.

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10 комментариев
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Роналду сам не вышел из 17ти летнего умственного развития. Какой пример молодой игрок может с него взять? Быть эгоистичным и истеричным?
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Ответ deadjoker
Ну этого наверняка никто не узнает. Но в юве говорили, что он прокачивал молодежь. В МЮ тоже так говорили.
Ты что то путаешь, в МЮ он только пенис ботоксом прокачивал
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Пепе через месяц уже 41 будет, а он до сих пор игрок основы лучшей команды португальского чемпионата.
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Стандарты испарения в важных играх. Пока Месси тащит в финале ЧМ
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-3
0
Роналду организовал курсы ныряния.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Роналду сам не вышел из 17ти летнего умственного развития. Какой пример молодой игрок может с него взять? Быть эгоистичным и истеричным?
Научить пахать по 28 часов в сутки, приходить первыми на тренировки и работать, а не фигней страдать?
Неужели не понятно простых вещей…

Например не быть как Неймар и Роналдиньо, безумными талантами одарены были, а работать и тренироваться не научились.
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