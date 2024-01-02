Мартинес уверен, что Роналду соответствует уровню ЛЧ: «Его способность переизобретать себя поражает»

У Роберто Мартинеса спросили, соответствует ли Криштиану Роналду уровню ЛЧ.

«В полной мере. Его способность переизобретать себя поражает.

Он не тот игрок, которого мы видели на его первом этапе в «Манчестер Юнайтед», он уже не играет на фланге. Теперь он бомбардир, он понимает, как перемещаться в штрафной, и он потрясающе опасен. И опытен», – сказал главный тренер сборной .

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