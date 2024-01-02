Мартинес уверен, что Роналду соответствует уровню ЛЧ: «Его способность переизобретать себя поражает»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

У Роберто Мартинеса спросили, соответствует ли Криштиану Роналду уровню ЛЧ.

«В полной мере. Его способность переизобретать себя поражает.

Он не тот игрок, которого мы видели на его первом этапе в «Манчестер Юнайтед», он уже не играет на фланге. Теперь он бомбардир, он понимает, как перемещаться в штрафной, и он потрясающе опасен. И опытен», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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40 комментариев
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Ответ kaka10
Комментарий удален пользователем
Роналду забил хер на предсезонку и нового тренера.
явился в команду в ужасной форме.
до старта ЧМ забил 4 гола (2 с пенальти, если не ошибаюсь), 2 из которых в ЛЕ.
закатывал истерики, конфликтовал с тренером, уходил со стадиона раньше остальной команды...

короче, делал все, чтобы завоевать лучшее отношение Хага к себе
+25
-6
+19
Кришти не возьмет уже ни одна команда, играющая в ЛЧ.
разве что он сам им заплатит за это.
+23
-10
+13
Азиатской или Арабской ЛЧ?
+10
-2
+8
А слабо обратно в разнопланового игрока переизобрестись из замыкальщика прострелов?
+23
-17
+6
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший форвард в мире прямо сейчас. Настоящий голеодор. Играя за ПСЖ или Ман Сити клал бы по 70-80 голов за сезон.
Играл за Ювентус, такой же гегемон чемпионата, что ПСЖ и МС, но даже 40 голов не забивал за сезон.
+7
-2
+5
Если ЛЧ это лига пустыни, то вполне может соответствовать
+7
-2
+5
азиатской или какой-то еще?
+4
-1
+3
Ответ Любезный Коссутий
Кришти не возьмет уже ни одна команда, играющая в ЛЧ. разве что он сам им заплатит за это.
А он может !
+3
0
+3
есть же адекватные Мартинесы, а есть этот 🤡
+14
-11
+3
Посмотрим ,как он заговорит,когда на чемпионате Европы,будут играть не Лихтенштейны,Люксембурги и Эстония,10против 11 будут матч начинать
+2
0
+2
Ответ Kappa Pride
азиатской или какой-то еще?
Арабской, в азиатской пока прорывного успеха нет. Вроде, 3 гола.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Кришти не возьмет уже ни одна команда, играющая в ЛЧ. разве что он сам им заплатит за это.
Странно, что он так еще не сделал.
Например выходит какая-нибудь команда среднего уровня. Покупает себе "место" или команду. Приходит свободным игроком. Играет в ЛЧ.
+2
0
+2
Ну под серию пенальти можно выпустить, и то, такое себе
+3
-1
+2
Как Мартинес стал тренером Бельгии? Вроде новатором не слыл
+6
-4
+2
Ответ S100 Winner
6 важнейших голов в 7 матчах ЛЧ, которые он забил в позапрошлом сезоне, и завоёванное благодаря ему 1ое место в той группе говорят сами за себя
И 0+0 в двух матчах с "любимым" Атлетико в 1/8 говорят об обратном.. А дальше была ЛЕ , Шерифы, Омонии и прочие "топы".. Это был его "уровень".. Не накидывай тень на плетень..
+1
0
+1
Ответ S100 Winner
6 важнейших голов в 7 матчах ЛЧ, которые он забил в позапрошлом сезоне, и завоёванное благодаря ему 1ое место в той группе говорят сами за себя
Эти голы он забивал в 36, сейчас ему почти 39, конечно же нет разницы, 🤡. Ты бы еще вспомнил голы десятилетней давности.
+8
-7
+1
ещё бы спросили у сестры Рона и Бадра
+1
0
+1
Ответ mr kovalsky
И какой ему смысл играть в условном Спортинге и вылететь из группового этапа, забив при этом голов 3-4?
Поиграл в ЛЧ. Перешел обратно в СА. Стату набивать, как он любит.
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Ответ Любезный Коссутий
Кришти не возьмет уже ни одна команда, играющая в ЛЧ. разве что он сам им заплатит за это.
дык барса же зотела Месси подписать за минимум им не разрешили. может так и нельзя вовсе. а то начнется , за 2 милларда король бурундии в составе...
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Ответ ZamoRano
То есть в современный маню он бы смог попасть(((
нет. МЮ его деньги не интересуют. а вот какую-нибудь Црвену Звезду заинтересовали бы вполне
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Комментарий удален пользователем
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