Мартинес уверен, что Роналду соответствует уровню ЛЧ: «Его способность переизобретать себя поражает»
У Роберто Мартинеса спросили, соответствует ли Криштиану Роналду уровню ЛЧ.
«В полной мере. Его способность переизобретать себя поражает.
Он не тот игрок, которого мы видели на его первом этапе в «Манчестер Юнайтед», он уже не играет на фланге. Теперь он бомбардир, он понимает, как перемещаться в штрафной, и он потрясающе опасен. И опытен», – сказал главный тренер сборной Португалии.
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явился в команду в ужасной форме.
до старта ЧМ забил 4 гола (2 с пенальти, если не ошибаюсь), 2 из которых в ЛЕ.
закатывал истерики, конфликтовал с тренером, уходил со стадиона раньше остальной команды...
короче, делал все, чтобы завоевать лучшее отношение Хага к себе
разве что он сам им заплатит за это.
Например выходит какая-нибудь команда среднего уровня. Покупает себе "место" или команду. Приходит свободным игроком. Играет в ЛЧ.