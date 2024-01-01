Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»

Рафаэл Леау назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Кто-нибудь из твоих кумиров играл под десяткой?

– Нет, потому что мой кумир – , он играет под семеркой.

– Чего тебе не хватает, чтобы достичь уровня Роналду и ? Сможешь ты туда добраться?

– Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу ассистировать, я отдаю пас партнеру.

На таком уровне статистика имеет значение, потому что цифры Мбаппе, , говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня, – сказал вингер « ».

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