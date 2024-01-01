Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»
Рафаэл Леау назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
– Кто-нибудь из твоих кумиров играл под десяткой?
– Нет, потому что мой кумир – Роналду, он играет под семеркой.
– Чего тебе не хватает, чтобы достичь уровня Роналду и Мбаппе? Сможешь ты туда добраться?
– Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу ассистировать, я отдаю пас партнеру.
На таком уровне статистика имеет значение, потому что цифры Мбаппе, Холанда, Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня, – сказал вингер «Милана».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
рабона и тривела - єто то, чего месси никогда не делал в своей карьере, ибо скильі не позволяют, а вот Роналду - совсем другой коленкор:
https://m.youtube.com/watch?v=aDc-o4ML2NM&t=18s
Это не выдающийся показатель для игрока передней линии , который еще и большую часть карьеры был освобожден от оборонительной работы
у Криштиану уже были ЗМ, победа в ЛЧ, три медали АПЛ, серебро Евро. Статус самого дорогого игрока, перешедшего в Реал.
А у Мбаппе золото и серебро Чемпионатов мира.
Так-то. 😁
ЧМ 2022 рекорд по аудитории - 5,95 миллиардов.
Финал был признан величайшим в истории.
Коронацию Месси в прямом эфире смотрело 3,5 миллиарда.
По мотивам ЧМ 2022 снято уже несколько фильмом, крайний позавчера стартовал на Нетфликс.
Самый успешный и популярный ЧМ в истории, который реально доставил боль фан базе роналду.
Это 🤡, там клиническая картина.
Либо ему настолько больно после 18.12. 2022 что единственный шанс утолить боль и обиду это писать бред.
В Испании для неготитулы закупались по протекции Негрейро
На ЧМ по протекции Фифа
ФИФА Пеле признает лучшим бомбардиром в истории.
Отмечали его 1000 голов, а всего признали 1285 голов.
Что будем делать? Переобуваться?😂
Просто вызвал над собой насмешки.