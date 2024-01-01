Рафаэл Леау: «Роналду – мой кумир. Я могу достичь уровня Криштиану и Мбаппе, но я не эгоистичный – если могу ассистировать, отдаю пас партнеру»

Теги Милан Криштиану Роналду Лионель Месси серия А Италия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Эрлинг Холанд Футбол

Рафаэл Леау назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Кто-нибудь из твоих кумиров играл под десяткой?

– Нет, потому что мой кумир – Роналду, он играет под семеркой.

– Чего тебе не хватает, чтобы достичь уровня Роналду и Мбаппе? Сможешь ты туда добраться?

– Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу ассистировать, я отдаю пас партнеру.

На таком уровне статистика имеет значение, потому что цифры Мбаппе, Холанда, Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня, – сказал вингер «Милана».

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80 комментариев
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Этот тоже ещё из запоя не вышел. Сможет он достичь уровня Роналду)
+39
-8
+31
Ахаха, как он тонко потролил Роналду, назвав его эгоистом.
+28
-13
+15
Ответ No Fear
Турнир 4-х матчей прям решает вопрос лучшего за 20-летнюю карьеру, конечно
Не решает, но последним недостающим аргументом стал. ЧМ турнир из 4-х матчей для кр7.
+6
-1
+5
Ответ Domian
На эти передачи без смеха не взглянешь. Ни одного зрячего паса в стиле Месси, Марадоны.
Чекни подбор фантасмагорических передач Роналду и умойся: https://m.youtube.com/watch?v=20wZN5zciVY&pp=ygUZRmFudGFzdGljIGFzc2lzdCByb25hbGRvIA%3D%3D
рабона и тривела - єто то, чего месси никогда не делал в своей карьере, ибо скильі не позволяют, а вот Роналду - совсем другой коленкор:
https://m.youtube.com/watch?v=aDc-o4ML2NM&t=18s
+9
-4
+5
236 голевых передач КриРо: ну да, ну да пошли мы на х....
+12
-9
+3
Ответ Великий Алонсо
Ахахахах. Уровень Роналду 🤣🤣🤣. Уровня Роналду никто не достигал, не достиг и не достигнет. Роналду лучший футболист в истории, Месси всю жизнь позади Роналду.
хорошо погулял на праздники😁😂
+7
-4
+3
Ответ Дзмітрый Фарботка
Особенно после того, как Месси стал чемпионом мира
Турнир 4-х матчей прям решает вопрос лучшего за 20-летнюю карьеру, конечно
+11
-8
+3
одно ясно, что роналду навсегда останется в тени Месси.
+19
-16
+3
Ответ Balt
236 голевых передач КриРо: ну да, ну да пошли мы на х....
Так у него матчей уже больше тысячи. Выходит что он отдает, в среднем, одну голевую передачу даже реже , чем раз в четыре матча, на дистанции карьеры.
Это не выдающийся показатель для игрока передней линии , который еще и большую часть карьеры был освобожден от оборонительной работы
+2
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+2
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахаха, как он тонко потролил Роналду, назвав его эгоистом.
Знаешь, что реально тонко? То, что у Леау за всю карьеру не будет столько же голевых, как у Роналду
+7
-5
+2
24 года. В этом возрасте
у Криштиану уже были ЗМ, победа в ЛЧ, три медали АПЛ, серебро Евро. Статус самого дорогого игрока, перешедшего в Реал.
А у Мбаппе золото и серебро Чемпионатов мира.
Так-то. 😁
+2
0
+2
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
я не пью Витек. просто давно пора признать что роналду тень Месси!
+3
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+2
Ответ Anton Abaturov
любой пеналь Берию не ошибешься А еще наглая игра в волейбол в четвертьфинале за что ему даже ЖК не показали, в итоге было бы две и пинком с поля
Я понял. Аргументов нет.
+2
0
+2
Ответ Станислав Л
хорошо погулял на праздники😁😂
Он и до праздников такой же был)
+3
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+2
О чем говорит этот парень….
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Ответ Генадий Филимонов
Знаешь, что реально тонко? То, что у Леау за всю карьеру не будет столько же голевых, как у Роналду
Ну ты совсем толсто. Посмотри сколько матчей сыграл Роналду. У него это количество голевых от количества сыгранных матчей. Дай игроку сыграть миллион матчей и он отдаст 300к голевых. У нас теперь уровень футболиста измеряется количеством матчей, а не их наполнением(качеством)? Да и посмотри какие голевые отдаёт Роналду. Покатить на 2 метро - это конечно сложная голевая.
+6
-5
+1
Ответ buba 99
Если игрок претендует на статус величайшего ,то и ЧМ надо выигрывать ,как величайшие, а не по липовым ппенкам и с одним годом с игры в 5 п.о, ЧМ в ворота австралийских аборигенов.
Утешай себя, твой максимум это комментарии спортс ру)
+1
0
+1
Ответ buba 99
Но пока мы видим только боль его фанатов от того,что даже они понимают насколько позорно это чемпионство
Фаны Месси после 18.12.2022 на полном расслабоне.
ЧМ 2022 рекорд по аудитории - 5,95 миллиардов.
Финал был признан величайшим в истории.
Коронацию Месси в прямом эфире смотрело 3,5 миллиарда.
По мотивам ЧМ 2022 снято уже несколько фильмом, крайний позавчера стартовал на Нетфликс.
Самый успешный и популярный ЧМ в истории, который реально доставил боль фан базе роналду.
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Я понял. Аргументов нет.
Да нет у него аргументов, он тебе по фактам никогда не ответит.
Это 🤡, там клиническая картина.
Либо ему настолько больно после 18.12. 2022 что единственный шанс утолить боль и обиду это писать бред.
+1
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Ответ Domian
https://twitter.com/FIFAcom/status/932247098598105089?t=h7i7_zZIkQiIYmpzUYyzFg&s=19 ФИФА Пеле признает лучшим бомбардиром в истории. Отмечали его 1000 голов, а всего признали 1285 голов. Что будем делать? Переобуваться?😂
там ни слова про лучшего бомбардира в истории, алег, лишь напоминание о том, что Пеле забил 1000 голов, что, конечно же, неправда, ибо нет никаких записей да и 1283 гола, 520 из которьіх бьіли забитьі в товарищеских матчах и прочих лигах береговой охраньі. а на официальном уровне по любьім версиям, включая ФИФА, лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. что с лицом?)
+1
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Особенно после того, как Месси стал чемпионом мира
Ну есть игроки с 2-3 титулами ЧМ
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+1
Ответ Веселый денек
Чекни подбор фантасмагорических передач Роналду и умойся: https://m.youtube.com/watch?v=20wZN5zciVY&pp=ygUZRmFudGFzdGljIGFzc2lzdCByb25hbGRvIA%3D%3D рабона и тривела - єто то, чего месси никогда не делал в своей карьере, ибо скильі не позволяют, а вот Роналду - совсем другой коленкор: https://m.youtube.com/watch?v=aDc-o4ML2NM&t=18s
Зачем ты пытаешься снять розовые очки с хейтеров?
+3
-2
+1
Ответ Anton Abaturov
вот именно. Катар окончательно подтвердили что без помощи судей он выиграть ничего не может. В Испании для неготитулы закупались по протекции Негрейро На ЧМ по протекции Фифа
Конкретное судейское решение в пользу Аргентины, назовите пожалуйста.
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0
Ответ Дзмітрый Фарботка
Особенно после того, как Месси стал чемпионом мира
вот именно. Катар окончательно подтвердили что без помощи судей он выиграть ничего не может.
В Испании для неготитулы закупались по протекции Негрейро
На ЧМ по протекции Фифа
+5
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0
Комментарий удален пользователем
Ответ Веселый денек
ФИФА признала Роналду лучшим бомбардиром 2023-го года: https://www.fifa.com/fifaplus/en/news/articles/2023-year-numbers-stats-statistics Да как так-то, ведь юзер верблюд, вальдано, человек-спамер1991 и прочие ильи да алеги говорили, что стата из кубка арабских чемпионов не идет в общий зачет, ибо турнир, как они убеждали себя, товарищеский, а тут ФИФА на официальном уровне вероломно признает трофей. Нехорошо.
https://twitter.com/FIFAcom/status/932247098598105089?t=h7i7_zZIkQiIYmpzUYyzFg&s=19
ФИФА Пеле признает лучшим бомбардиром в истории.
Отмечали его 1000 голов, а всего признали 1285 голов.
Что будем делать? Переобуваться?😂
+1
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0
Ответ Domian
На эти передачи без смеха не взглянешь. Ни одного зрячего паса в стиле Месси, Марадоны.
Хоть бы нарезку глянул на ютубе, их полно
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Ответ гилберт
Норм унизил.
Себя? Да нет, зачем, уж, унизил.
Просто вызвал над собой насмешки.
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Норм унизил.
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Ответ Zidan GOAT
Зачем ты пытаешься снять розовые очки с хейтеров?
Хейтеры плачут после этих видео. У них разрыв шаблонов полный.Столько лет они впитывали эту дичь юкоторую им несли с экранов телевизоров и в СМИ пиаря этого аргентинского бездаря, а тут вот такое
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