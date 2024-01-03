Мартинес о Роналду: «Меня потрясла свежесть, с которой он подходит к футболу. 38-летний игрок одержим тем, чтобы быть лучшим, ищет любую мелочь, которая поможет быть в лучшей форме»

Роберто Мартинес удивлен отношением Криштиану Роналду к работе.

«Роналду, прежде всего, счастлив. Меня потрясла свежесть, с которой он подходит к футболу: 38-летний футболист приходит на тренировку и хочет быть первым в каждом упражнении, в каждом забеге. И он последним уходит с тренировки.

Криштиану одержим тем, чтобы быть лучшим, одержим победами, и это именно то, чего хочет тренер. Роналду одержим тем, что может сделать, чтобы быть готовым помочь команде. Он старается найти любую мелочь, которая позволит его телу быть в лучшей форме, начиная с питания и заканчивая работой перед тренировкой и после тренировки. Он одержим заботой о мышцах.

Он постоянно общается со специалистами, например врачами, чтобы узнать, что еще поможет ему стать лучше», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам